Kaza kurbanı kız kardeşlere son veda

İzmir'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kız kardeş Nergiz Türkkal( 21) ve Balım Türkkal'ın (16) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından işlemleri tamamlanan iki kardeşin cenazesi, defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Kız kardeşlerin cenazelerinin, Tepecik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. İki kız kardeş gözyaşları içinde toprağa verildi.