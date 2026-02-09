CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda rüşvet ağı ortaya çıktı: 7 şüpheli tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında, mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Yargı sürecinin, son bir yıl içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan doğrudan suç duyurularıyla başladığı öğrenildi. Şikayet dilekçelerinde; imar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma işlemleri ve 'iş takipçiliği' adı altında rüşvet ağı oluşturulduğu iddialarının yer aldığı belirtildi.