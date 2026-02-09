İzmir’de kooperatif vurgununda dört kişi tutuklandı

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde, 2 ayrı tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 13 kişinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, Kiraz ilçesinde faaliyet yürüten 2 farklı tarımsal kalkınma kooperatifinde yaptığı denetimlerde 2020-2024 yılları arasında 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk tespit etmişti.