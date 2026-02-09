Konak’ta akılalmaz olay: Kulağını ısırıp kopardı

İzmir'in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU'ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.'nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı. Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU'ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile E.P. arasında tartışma çıktı.

SU BİRİKİNTİSİNDE BULDU

Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.'nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.'nin kulağının bir kısmı koparken, olay yerine ekipler sevk edildi. N.G.'nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisi sürerken, E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.