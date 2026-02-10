Ege’nin barajlarında doluluk oranı artıyor

YENİ İKLİM KOŞULLARI 2025 yılı SPI haritalarına göre, özellikle 12 ve 24 aylık göstergelerin alarm verdiğini dile getiren Kadıoğlu, "Türkiye, 2025 yılında son yarım yüzyılın en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadı. SPI haritaları, kuraklığın artık geçici bir hava olayı olmaktan çıkıp, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kronik bir yapısal soruna dönüşme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde su stresi, dönemsel bir dalgalanma değil, iklimin yeni normali haline gelmektedir. 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık SPI haritalarına birlikte bakıldığında, Türkiye'nin büyük bölümünde su açığının bir yıldan diğerine devredildiği açıkça görülüyor. Bu tablo, iklimin yeni normalini işaret ediyor" dedi.





GÖRDES'TE SU ARTMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ege Bölgesi'ne düşen yağışlar barajları da doldurdu. İzmir'in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17,75 seviyesine geldi. Barajda şu anda mevcut olarak toplam su hacmi 70 milyon 558 bin metreküp seviyesine ulaştı. Kullanılabilir su hacmi ise 50 milyon 958 bin metreküp olarak ölçüldü. İzmir'i besleyen ve 'dibi delik' iddialarına sahip olan Gördes Barajı'nda şaşırtıcı bir sonuçlar meydana gelmeye devam ediyor. Aylar sonra 'dibi delik' barajda su seviyesinin arttığı görüldü. Gördes'te aktif doluluk oranı yüzde 9,96 olarak ölçüldü. Gördes'in toplam su hacmi 59 milyon 100 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, kullanılabilir su hacmi ise 40 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.



EKOSİSTEM YENİDEN CANLANDI

AYDIN ve Muğla sınırları içerisinde yer alan, kuraklık ve kirlilik nedeniyle kıyı şeridinde yaklaşık 50 metrelik çekilme yaşanan Bafa Gölü, son yağmurlar ve Büyük Menderes Nehri'nden salınan suyla birlikte yeniden hayat buldu. Ekim ayı itibarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Büyük Menderes Nehri'nden Bafa Gölü'ne su akışı sağlandı. Söke Ovası'ndaki şişme savaklarla nehrin suyu göle yönlendirilirken, özellikle ocak ve şubat aylarındaki etkili yağışlar da göldeki su seviyesini normale döndürdü. Suyun yükselmesiyle göldeki kuraklık izleri silinirken, çevreye yayılan ağır koku da ortadan kalktı.