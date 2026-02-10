ETİK Başkan Yardımcısı Tercan: İzmir turizm için eylem planı yapmalı

TÜRKİYE turizmde 2025 yılını çifte rekorla kapatırken, İzmir'in tabloya ayak uyduramaması sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Tercan, İzmir turizminin yıllardır aynı noktada sıkışıp kaldığını belirterek, kentin acilen kapsamlı bir turizm eylem planına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye genelinde 2025 yılında 64 milyon yabancı turist ve 65 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini hatırlatan Tercan, İzmir'in yalnızca 1 milyon 721 bin 822 yabancı turist ağırlayabildiğine dikkat çekti. Tercan, "İzmir sahip olduğu turizm güzelliklerini ve değerlerini pazarlayamıyor. Bu şehir, potansiyelini turiste ve dövize dönüştüremiyor" dedi.
İzmir'de turizme bakış açısının sorunlu olduğunu ifade eden Tercan, kamuoyunda tartışılan projelerin de bu durumu açıkça gösterdiğini söyledi. Tercan, "Hilton Oteli'ni otel olarak değerlendirmek yerine hastaneye dönüştürmekten, Basmane çukurunda büyük toplantı salonları olan 5 yıldızlı bir otel yapmak yerine kamu binası inşa etmekten bahsediliyor. Bu yaklaşım İzmir'in turizmde önünün pek de açık olmadığını gösteriyor" diye konuştu.
SOMUT ADIMLAR ŞART
İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Tercan, turizmin mutlaka öncelikli sektörler arasına alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde son 30 yıldır olduğu gibi yabancı turist sayısının 1,5 milyon bandında dönüp duracağını belirtti. İZKA'nın Kemeraltı'na 500 metre mesafedeki arsasına da dikkat çeken Tercan, "Bu arsaya otel yerine apartman yapılırsa turizmde bir yere varamayız. Hilton'u hastane, Basmane'yi kamu binası yaparsak İzmir'de turizmin önü kapanır" ifadelerini kullandı.
Başta Konak, Çeşme, Menderes ve Foça olmak üzere turizm ilçelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Tercan, yabancı turist sayısını artırmaya yönelik somut eylem planlarının şart olduğunu söyledi.