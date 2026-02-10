Haberler İzmir ETİK Başkan Yardımcısı Tercan: İzmir turizm için eylem planı yapmalı ETİK Başkan Yardımcısı Tercan: İzmir turizm için eylem planı yapmalı Türkiye turizmde 2025’i rekorlarla kapatırken, İzmir yabancı turist çekmede geride kaldı. ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan kentin potansiyelini değerlendirebilmesi için acilen kapsamlı bir turizm eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı. HABER MERKEZİ









TÜRKİYE turizmde 2025 yılını çifte rekorla kapatırken, İzmir'in tabloya ayak uyduramaması sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Tercan, İzmir turizminin yıllardır aynı noktada sıkışıp kaldığını belirterek, kentin acilen kapsamlı bir turizm eylem planına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye genelinde 2025 yılında 64 milyon yabancı turist ve 65 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini hatırlatan Tercan, İzmir'in yalnızca 1 milyon 721 bin 822 yabancı turist ağırlayabildiğine dikkat çekti. Tercan, "İzmir sahip olduğu turizm güzelliklerini ve değerlerini pazarlayamıyor. Bu şehir, potansiyelini turiste ve dövize dönüştüremiyor" dedi.

İzmir'de turizme bakış açısının sorunlu olduğunu ifade eden Tercan, kamuoyunda tartışılan projelerin de bu durumu açıkça gösterdiğini söyledi. Tercan, "Hilton Oteli'ni otel olarak değerlendirmek yerine hastaneye dönüştürmekten, Basmane çukurunda büyük toplantı salonları olan 5 yıldızlı bir otel yapmak yerine kamu binası inşa etmekten bahsediliyor. Bu yaklaşım İzmir'in turizmde önünün pek de açık olmadığını gösteriyor" diye konuştu.