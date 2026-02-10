İzmir’de can dostlar için özel eğitim verildi

İZMİR'DE, deprem başta olmak üzere afetlerde hayvanların doğru şekilde kurtarılması için eğitimlere başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verildi. Eğitimlere, Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAKTİM) destek sağladı. Uygulamalı eğitim etabı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın eğitim parkurunda gerçekleştirildi. İlk gün teorik bilgiler aktarıldı, ikinci gün ise kuyuya düşen hayvanların çıkarılmasından depremde enkazda kalan hayvanların güvenli şekilde kurtarılmasına kadar tüm uygulamalar uzmanlar tarafından gösterildi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.