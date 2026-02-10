Kablosuz kalp pilinde yeni bir dönem başlıyor

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde önemli bir yeniliğe imza attı. Doç. Dr. Mustafa Doğduş tarafından gerçekleştirilen kablosuz (leadless) kalp pili uygulaması, hastanede ve Ege Bölgesi'nde ilk kez başarıyla uygulandı. Bayılma hissi, baş dönmesi, nefes darlığı ve ciddi nabız düşüklüğü şikayetleriyle İEÜ Medical Point Hastanesi'ne başvuran M. Zengin'de yapılan ileri tetkikler sonucunda, kalbin elektrik iletim sisteminde belirgin yavaşlama ve ritim bozukluğu tespit edildi. Gerçekleştirilen Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) sonrasında hastaya kalp pili takılması kararı alındı. Uygulanan yeni nesil kablosuz kalp pili sayesinde hasta, klasik yöntemlere kıyasla çok daha konforlu bir tedavi süreci geçirdi.