Kaza kurbanı kardeşlerin amacı Menderes’i gezmekmiş

İZMİR'İN Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobilden kaçan sürücü T.D.'yi arama çalışmaları sürerken araçtan kurtulan Devran Yağız'ın (28) ifadesi ortaya çıktı. Yağız ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dediği bildirildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Yağız, serbest bırakıldı. Kaçan sürücü T.D.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Jandarma ekipleri, T.D.'yi bulmaya çalışıyor.