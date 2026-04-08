Ata’dan İzmir için ortak akıl vurgusu

İ ESOB Başkanı Yalçın Ata, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) nisan ayı başkanlar kurulu toplantısına katılım sağladı. İzmir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Yalçın Ata'nın yanı sıra İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve iş dünyasının önemli isimleri de katıldı. 'HER KESİM MEMNUN' Küresel gelişmeler ve ekonomiye etkilerinin konuşulduğu toplantıda birlik beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Toplantıyı değerlendiren İESOB Başkanı Ata, "İzmir'in sesini daha güçlü duyurması için verilen birlik ve beraberlik mesajları, her kesimi memnun etti. Toplantımızda ekonomi, enerji ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Ortak akıl ve istişare ile kentimizin geleceğine dair önemli başlıklar ele alındı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İZMİR POTANSİYELİNİ DAHA ETKİN KULLANMALI'

EGEV'İN düzenli olarak gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu toplantıları, farklı kurumların ev sahipliğinde yapılıyor. 2024 yılında İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen toplantılar, bölge ekonomisinin koordinasyonu açısından büyük önem taşıyor. Toplantı sonrasında yapılan değerlendirmelerde, İzmir'in ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması ve bölgesel kalkınma için iş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durulduğu belirtildi.