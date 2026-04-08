Haberler İzmir İzmir'de Buca'nın çöp durumu Hindistan'dan beter! Vatandaş tepkili: Felakete sebep olabilir! Fareler cirit atıyor...

İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesindeki boş arazi çöplüğe dönüştü. Çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bir esnaf durumu, 'Buca'da çöp durumu Hindistan'dan daha berbat' diye tarif etti. İHA









Esnaf, her geçen gün artan çevre kirliliği ve yanıcı maddeler sebebiyle çıkan yangınlar yüzünden büyük bir tedirginlik yaşıyor. Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta yer alan ve daha önce spor sahası olarak kullanılan alan zamanla çöplüğe döndü. Plastik, tekstil ürünleri ve molozlarla dolan futbol sahası büyüklüğündeki arazide çevre kirliliği günden güne artıyor.





"BİR YANGIN FELAKETE YOL AÇABİLİR"



Bölgedeki yangınların büyük risk oluşturduğunu söyleyen esnaf Gürkan Çiğdem, "Bizim için küçük bir Hindistan burası. Gördüğünüz gibi moloz, pislik, esnafın pisliği olduğu gibi buraya atılıyor. Uzun süredir araç da geçemiyor. Sürekli her gün itfaiye geliyor, yangın çıkıyor" dedi. Alanla ilgili endişelerini dile getiren Gürkan Çiğdem (45), "Belediye araçları da buraya bırakıyormuş çöplerini. Güya toplama alanı gibi ilan edilmiş ama herhangi bir denetim yok. Sürekli de yangın çıkıyor ve tedirginiz. Bizim buradaki alanımız kereste, sünger, kumaş dolu. Mobilya sanayisi burası. Yanıcı ve parlayıcı madde var. Allah korusun, bütün mahalle yanar, burada bir felakete yol açar" diye konuştu.