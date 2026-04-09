Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN PERŞEMBE | GDZ Elektrik 17 ilçeyi uyardı! İzmir'de saatlerce elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak olan kesintileri açıkladı. İzmir'in 17 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir’de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 9 Nisan Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 17 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Perşembe günü kesinti yaşanacak bölgeler...

9 Nisan Perşembe 2026

ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa

Fatih

Mimar Sinan

10:00 - 12:00

Çaltılıdere

10:00 - 14:00

BAYRAKLI / İZMİR

Körfez

11:00 - 16:00

Adalet

9:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

9:00 - 17:00

Kaşıkçı

10:00 - 16:00

Yukarıbey Kaplan

10:00 - 16:00

Atatürk

11:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Çamiçi

Eğridere

9:00 - 15:30

Gökdere

9:30 - 15:30

Gökdere

9:30 - 15:30

BUCA / İZMİR

Yıldızlar

9:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR

Reisdere

Ildır

Germiyan

Şifne

6:00 - 8:00

Reisdere

Şifne

Ildır

Germiyan

5:00 - 8:00

DİKİLİ / İZMİR

Deliktaş

Çandarlı

Demirtaş

9:00 - 14:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

10:00 - 16:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yelki

17:00 - 18:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler

9:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı

10:00 - 16:00

KINIK / İZMİR

Yayakent

Sucahlı

Örtülü

Mıstıklar

Musacalı

Köseler

Kodukburun

Karatekeli

İbrahimağa

Çiftlikköy

Balaban

Bademalan

9:00 - 15:00

MENDERES / İZMİR

Tekeli Atatürk

10:00 - 12:00

MENEMEN / İZMİR

Hatundere

9:00 - 15:00

Gazi Mustafa Kemal

9:00 - 15:00

İnönü

85. Yıl Cumhuriyet

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Karadoğan

Ortaköy

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

10:00 - 16:00

Yazıbaşı

10:00 - 16:00

İnönü

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Kalabak

10:00 - 16:00

Zeytineli

10:00 - 11:00

Kalabak

Çamlıçay

M. Fevzi Çakmak

Şirinkent

Yenice

Zeytinalanı

Atatürk

17:00 - 18:00

Şirinkent

Zeytinalanı

Yenice

Atatürk

Çamlıçay

Kalabak

M. Fevzi Çakmak

9:30 - 15:30

Güvendik

Denizli

9:00 - 15:00

