İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 NİSAN PERŞEMBE | GDZ Elektrik 17 ilçeyi uyardı! İzmir'de saatlerce elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 17 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Perşembe günü İkesinti yaşanacak bölgeler...
9 Nisan Perşembe 2026
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
Mimar Sinan
10:00 - 12:00
Çaltılıdere
10:00 - 14:00
BAYRAKLI / İZMİR
Körfez
11:00 - 16:00
Adalet
9:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
9:00 - 17:00
Kaşıkçı
10:00 - 16:00
Yukarıbey Kaplan
10:00 - 16:00
Atatürk
11:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Çamiçi
Eğridere
9:00 - 15:30
Gökdere
9:30 - 15:30
BUCA / İZMİR
Yıldızlar
9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Ildır
Germiyan
Şifne
6:00 - 8:00
Reisdere
Şifne
Ildır
Germiyan
5:00 - 8:00
DİKİLİ / İZMİR
Deliktaş
Çandarlı
Demirtaş
9:00 - 14:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
17:00 - 18:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
9:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
10:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
Sucahlı
Örtülü
Mıstıklar
Musacalı
Köseler
Kodukburun
Karatekeli
İbrahimağa
Çiftlikköy
Balaban
Bademalan
9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
9:00 - 15:00
Gazi Mustafa Kemal
9:00 - 15:00
İnönü
85. Yıl Cumhuriyet
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karadoğan
Ortaköy
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
10:00 - 16:00
Yazıbaşı
10:00 - 16:00
İnönü
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kalabak
10:00 - 16:00
Zeytineli
10:00 - 11:00
Kalabak
Çamlıçay
M. Fevzi Çakmak
Şirinkent
Yenice
Zeytinalanı
Atatürk
17:00 - 18:00
Şirinkent
Zeytinalanı
Yenice
Atatürk
Çamlıçay
Kalabak
M. Fevzi Çakmak
9:30 - 15:30
Güvendik
Denizli
9:00 - 15:00