İzmir’de devler birleşti! Otomotivde güçlü iş birliği

İ zmir'de otomotiv sektörünün köklü isimlerinden Enrico Aliberti ve Rikardo Aliberti ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in Bornova ilçesinde hayata geçirdikleri dev yatırımla sektöre yeni bir soluk getirdi. Novamer Otomotiv, görkemli bir törenle faaliyetlerine başladı. Yeni nesil otomotiv perakendeciliği anlayışıyla kapılarını açan merkez; Citroen, Peugeot ve Opel markalarının yanı sıra ikinci el platformu Spoticar'ı tek bir çatı altında topluyor.
Aliberti ve Özgener ailelerinin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, İzmir Valisi Süleyman Elban başta olmak üzere, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağoğlu, Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
YENİLİKÇİ HİZMET
Açılış konuşmasında Koç Holding Otomotiv Grubu ve Tofaş yönetimine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Özgener, 2009 yılından bu yana Aliberti ailesi ile süregelen iş ortaklığının bu yeni yatırımla taçlandığını belirterek, "Bu adım yalnızca bir ticari yatırım değil, aynı zamanda şehrimize, sektörümüze ve geleceğe duyduğumuz inancın güçlü bir ifadesidir. İzmir gibi yeniliğe açık ve ekonomik yapısı güçlü bir şehirde bu yatırımı hayata geçirmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Hedefimiz; sadece araç temin etmek değil, güven temelli ve sürdürülebilir bir hizmet deneyimi sunmaktır" açıklamasında bulundu
HAFTANIN 7 GÜNÜ SATIŞ
HAFTANIN yedi günü satış hizmeti verecek olan Novamer bünyesinde, pazar günleri hariç kesintisiz servis desteği ve geniş test sürüşü olanakları sağlanıyor. Şehrin ekonomik dinamizmine katkı sunmayı hedefleyen bu iş birliği, bölgedeki otomotiv standartlarını yukarı taşımayı amaçlıyor.