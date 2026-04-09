İzmir'de vatandaşı çileden çıkaran etiketler! Sebze-meyve fiyatlarında uçurum gibi farklar...

Açıklamada, kırmızı biberin market tarafından 75 liradan alınıp tüketiciye 286,33 liradan, göbek marulun market tarafından 35 liradan alınıp tüketiciye 119,5 liradan, salkım domatesin market tarafından 50 liradan alınarak tüketiciye 149,95 liradan, beyaz lahananın market tarafından 8 liradan alınıp vatandaşa 24,95 liradan, kokteyl domatesin ise market tarafından 72 liradan satın alınarak tüketiciye 219 liradan verildiğinin tespit edildiği bildirildi.



Gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda 11 farklı ticaret ünvanına sahip zincir markete ait toplam 72 şubede çok sayıda sebze ve meyvenin alış ve satış fiyatlarının karşılaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "İlgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İZMİR'DE YEREL VE ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLER YAPILDI



Açıklamada, İzmir'de de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerin yapıldığı, patates, sivri biber, limon, ayva, çarliston biber ve elmaya ilişkin, tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi'nden incelendiği belirtildi.



İncelemede, Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 liraya alınan patatesin, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 28,99 liradan sunulduğu tespitine ulaşıldığına değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Sivri biberin, Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 liradan satın alındığı, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 liradan sunulduğu, limonun Muğla'nın Dalaman ilçesindeki komisyoncudan 18 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 129,95 liradan satıldığı, ayvanın İran'dan ithal edilerek İzmir'deki hal içi tüccardan 30 liradan satın alındığı, İzmir'deki firma tarafından vatandaşa 225 liradan sunulduğu, çarliston biberin Antalya'nın Finike ilçesindeki üreticiden 48 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 199 liradan sunulduğu, sivri biberin Antalya'nın Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 389,95 liradan sunulduğu, golden elmanın Balıkesir'in Gönen ilçesindeki üreticiden 30 liradan satın alınarak İzmir'deki firma tarafından 99,99 liraya tüketiciye satıldığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiştir."