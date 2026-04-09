İzmir'in sahili atlı polislere emanet

İzmir'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 2001 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği, önleyici hizmet faaliyetleri kapsamında Bostanlı-Karşıyaka sahili, Alsancak-Konak ve İnciraltı-Balçova kıyı kesiminde görev yapıyor.
Biri komiser 15 polis memuru ile 8 attan oluşan birimde, her devriye görevi öncesi atlar eğitimden geçiriliyor. Polislerin refakatinde barındıkları tavlalardan çıkarılan hayvanlar, bakımlarının ardından manej alanına götürülüyor. Atların dış etkenlere karşı adaptasyonunu sağlamak amacıyla ses, ışık, ateş ve dumana duyarlılık, toplumsal olaylara karşı düzenli hareket kabiliyeti ile süratli koşu eğitimleri yürütülüyor.
Çalışmaların ardından atlı polisler, huzur ve güvenliği sağlamak için devriye görevine başlıyor. Atlı polisler, ihtiyaç duyulduğunda stadyum çevresi ve toplumsal olaylarda da görev alıyor.
Görevleri sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan polisler, gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor, atları sevdirerek çocuklarla sohbet ediyor.
EKİP GÖNÜLLÜLÜKLE BELİRLENİYOR
Atlı Polis Grup Amiri Ahmet Serkan Nar, AA muhabirine, atlı birliklerin toplumla iç içe görev yapma açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Vatandaşların kendilerini gördüğünde güven hissettiğini belirten Nar, "Atlı unsurları gördükleri zaman ilgileri daha çok oluyor. Sahil kesimlerinde devriye görevi esnasında karşılaştığı bir olayda polisimize daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bunu da sağlamış oluyoruz." dedi.
Nar, personelin gönüllülük esasına göre seçildiğine dikkati çekerek, "Çünkü buradaki personelimiz atlarla bir bağ kuracak. İki canlının bir arada çalıştığı nadir görevlerden. Adaylarımızı belirledikten sonra, önce 4 aylık bir kurs süreci başlıyor. Kursu başarılı şekilde geçtikten sonra personelimiz, atlı unsurlarımızla görev almaya başlıyor." diye konuştu.
Gördükleri ilgiye değinen Nar, "Özellikle çocuklarımız atları sevmek istiyor. Çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Bunlara biz de karşılık veriyoruz. Bu da vatandaşlarımız ile polisimizin arasındaki ilişkileri daha da kuvvetli hale getiriyor." ifadesini kullandı.
Ekipteki tek kadın polis memuru Esra Şafak da birimde 8 yıldır görevini sürdürdüğünü söyledi.
İşini severek yaptığını dile getiren Şafak, şunları kaydetti:
"Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum. Onlar görev arkadaşlarımız, ailemiz gibi. Ailemden daha fazla görüyorum onları. Atlar çok duygusal hayvanlar. Görevdeyken birbirimizin hislerini gayet iyi anlayabiliyoruz. Tedirgin olduğumda onun da tedirgin olduğunu hissediyorum. O tedirgin olduğunda ben öyle. Tek kadın atlı polis olarak özellikle kadın vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Hatta bir gün bir teyzemiz beklememi söyledi. Eşinden nazar boncuğu getirip yakama takmıştı."