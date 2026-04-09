İzmir'in sahili atlı polislere emanet





EKİP GÖNÜLLÜLÜKLE BELİRLENİYOR

Atlı Polis Grup Amiri Ahmet Serkan Nar, AA muhabirine, atlı birliklerin toplumla iç içe görev yapma açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Vatandaşların kendilerini gördüğünde güven hissettiğini belirten Nar, "Atlı unsurları gördükleri zaman ilgileri daha çok oluyor. Sahil kesimlerinde devriye görevi esnasında karşılaştığı bir olayda polisimize daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bunu da sağlamış oluyoruz." dedi.





Nar, personelin gönüllülük esasına göre seçildiğine dikkati çekerek, "Çünkü buradaki personelimiz atlarla bir bağ kuracak. İki canlının bir arada çalıştığı nadir görevlerden. Adaylarımızı belirledikten sonra, önce 4 aylık bir kurs süreci başlıyor. Kursu başarılı şekilde geçtikten sonra personelimiz, atlı unsurlarımızla görev almaya başlıyor." diye konuştu.



Gördükleri ilgiye değinen Nar, "Özellikle çocuklarımız atları sevmek istiyor. Çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Bunlara biz de karşılık veriyoruz. Bu da vatandaşlarımız ile polisimizin arasındaki ilişkileri daha da kuvvetli hale getiriyor." ifadesini kullandı.



Ekipteki tek kadın polis memuru Esra Şafak da birimde 8 yıldır görevini sürdürdüğünü söyledi.