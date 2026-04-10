Ege'de ağlar dolup taştı: Rekor kırdı! En çok hangi balık tüketildi? İzmir, Muğla...

Yılın başında kısa süreli dinlenmenin ardından yeniden denize açılan balıkçılar, ocak ve şubatta etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize açılamadı, o dönem fırtına ve yağışlar avlanma süresini önemli ölçüde azalttı. Şubatın sonlarına doğru hava şartlarının düzelmesiyle balıkçılar yeniden denize açılmaya başladı, hamsi başta olmak üzere avda hareketlilik arttı. Martta ise uygun hava ve deniz koşullarıyla avcılık yeniden canlandı, balıkçılar bu kısa dönemde sardalya ve hamside verimli bir süreç geçirdi. 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesinde martı güzel geçiren balıkçılar, sezonu da bereketli avla kapatmış oldu.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan ve Ege'de avlanan balıkların toplandığı İzmir Su Ürünleri Hali'nde sezon sonunun yaklaşmasıyla hareketlilik de düşüyor.



İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sezon balıkçıların mutlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

"BOLLUK YAŞADIK"

Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Çakan, şöyle konuştu:



"Eylül ayından itibaren sardalya ve hamside inanılmaz bir bolluk yaşadık. İyi bir dönem geçirdik. Sezonun ikinci yarısında bol hamsi oldu, bereketli bir sezonla kapatmış olduk. Ancak zaman zaman olumsuz iklim şartları nedeniyle zorlandık. Hava koşulları bu sene çok kötü gitti ama bol miktarda balık oldu. Hamsi de sardalya da boldu."