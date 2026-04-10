Fahiş fiyat alarmı! Bakanlığın açıklaması farkı ortaya koydu!

HABER MERKEZİ

Ticaret Bakanlığı, İzmir'deki marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını tek tek açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İzmir ilimizde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

ARADA BÜYÜK FARKLAR VAR
Bakanlığın açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

Patates: İzmir Ödemiş'ten 5 TL'ye alınıyor, 28.99 TL'den satılıyor.

Biber: Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 TL'ye satın alınıyor, tüketiciye 249.99 TL'den satılıyor.

Limon: Muğla ili Dalaman ilçesindeki komisyoncudan 18 TL'ye satın alınıyor, 129.95 TL'den satışa sunuluyor.

Ayva: İran'dan ithal edilerek İzmir'de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30 TL'den satın alınıyor, 225 TL'den satılıyor.

Çarliston biber: Antalya ili Finike ilçesindeki üreticiden 48 TL'ye satın alınıyor, 199 TL'den satılıyor.

Sivri biber: Antalya ili Elmalı ilçesinden 50 TL'ye satın alınıyor, 389.95 TL'den satılıyor.

