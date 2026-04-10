İzmir’de Tahtalı Barajı doluyor!

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda yılbaşında yüzde 0.14'e kadar gerileyen doluluk, etkili olan yağışlarla 98 günde yüzde 52'ye ulaştı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos 2025'te

13 ilçede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında düzenli planlı su kesintileri başlatmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmıştı. Uygulama 6 Şubat 2026'da sona ermişti. Barajın doluluğu geçen yıl 8 Nisan'da yüzde 15 olarak ölçülmüştü.