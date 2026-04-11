Muğla’da arkadaş kazığı!

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde evinin anahtarını verdiği biri komşusu, ikisi iş arkadaşı 3 kişi 600 bin lira değerindeki 64 gram iki adet bileziği alarak yerine aynı görünümde iki adet sahte bilezik bıraktı. Dalaman'da yaşanan olayda Gülay Tekeli, uzun yıllardır tanıdığı ve çok samimi olduğu komşusu ve aynı yerde çalıştığı evlilik hazırlığı yapan iki arkadaşına evin anahtarını teslim ederek eve girip kullanmalarına izin verdi. Samimi gördüğü arkadaşlarına bugüne kadar yaptığı birikimlerden de bahsetti. Geçtiğimiz günlerde bileziği satmak üzere kuyumcuya götüren Gülay Tekeli, kuyumcunun bu bilezik sahte demesiyle yıkıldı. Evdeki diğer bileziği de kuyumcuya getiren Tekeli, diğer bilezik için de aynı yanıtı aldı.Tekeli, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek arkadaşlarından şikayetçi oldu.Güvenlik kamerası tarafında eve giriş çıkışları kayıt altına alınan 3 kişinin hırsızlık ve iyi niyeti suiistimal iddiasıyla ifadesi alındı. Tekeli, "Birikimlerim gitti, kiramı ödemekte zorlanıyorum. Geri getirmeleri durumunda şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.