YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Ege Üniversitesi’ni ziyaret etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında üniversite- sanayi iş birliği protokolü imza töreni dolayısıyla İzmir'de bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesi'ni ziyaret etti. Özvar'ı Rektörlük Bahçesinde EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve üniversite üst yönetimi karşıladı. Rektörlük makamında yapılan görüşmede Prof. Dr. Alcı, Ege Üniversitesinde yürütülen faaliyetler ve sürdürülen projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyarette; YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman da yer aldı.