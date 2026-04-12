Alsancak’ta “bitmeyen altyapı çalışmaları” tepki çekiyor

İZMIR'IN Alsancak semtinde uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları esnafın ve bölgeye gelenlerin tepkisini çekiyor. Kentin en işlek yerleşim alanlarından Alsancak'ta, birçok sokakta çeşitli kurumların sürdürdüğü farklı altyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı aksarken, yayalar da ilerlemekte güçlük çekiyor. Çalışmaların sürdüğü noktalarda oluşan toz ve çamur da çevredeki esnafın tepkisini çekiyor. Bölgedeki bir restoranda çalışan Murat Köregen, yaptığı açıklamada, uzun süren çalışmaların ardından bir süre önce yolların asfaltlandığını fakat tekrar kazıldığını söyledi.Esnafın bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Köregen, "Yollar halen berbat, yağmur yağınca zaten İzmir felç oluyor. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz" dedi.