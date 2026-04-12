‘Başarının sırrı sevilen bir esnaf olmak’

İzmir'de Tireli esnafların arkasından 'Ümit abi' seslendikleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Ünalmış kırılması güç bir rekora imza attı. Hafızalarda ünlü film karakteri 'Demir Adam'ı anımsatan Ünalmış, tam 25 yıldır rakiplerine yenilmiyor. Aynı zamanda kendisi de esnaf olan başarılı başkan, toplam 7 dönemdir girdiği oda seçimlerinden her defasında zaferle ayrılmasını bildi. 25 yıldır karşısına çıkan dişli rakiplerine rağmen koltuğunu koruyan Ünalmış ilçede esnafın güçlü sesi olmaya devam ediyor. "Başarının sırrı sevilen bir esnaf olabilmeyi başarmaktır şimdi artık dört yılın ardından görev sürem bittiğinde bir daha aday olamayacağım" diyen Ünalmış babacan tavırlarıyla esnaflar arasında en sevilen oda başkanlarından biri olarak gösteriliyor. Başkan Ünalmış, yeni dönemin projelerini Türk basının güçlü sesi Yeni Asır'a anlattı.

Ümit Ünalmış kimdir?

65 yaşında evli ve iki yetişkin kız çocuğu babasıyım. Hatta, iki dünyalar tatlısı torun sahibiyim. Tire'de doğdum, 43 yıldır esnafım. Yıllardır oto döşemeciliği işi ile uğraşıyorum. Sanayi esnaflarının arasında büyüdüm. Esnaflık kültürü tüm hücrelerimize kadar işlemiş durumda. Hayata bir daha gelsem yine esnaf olmak isterim. Yıllardır her alanda esnaf ve sanatkarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların işlerini daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışıyorum.

Odanız Tire'de en fazla üye sayısına sahip değil mi?

Evet, üye sayımız kentin gelişmesine paralel olarak her geçen gün artıyor. Her platformda küçük ölçekli esnafın sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yeni güncel kayıtlara göre şu an bin 540 üyemiz mevcut. Küçükmenderes havzasında en fazla üye sayısına sahip odalardan biriyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görüyoruz.

İran savaşı ve bölgedeki jeopolitik riskler esnafı nasıl etkiledi?

İsrail ve Amerika'nın bu bölgede kalkıştığı macera arama sevdası bırakın yakın coğrafyayı tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı fiyatlanmalar bölge ülkelerini kara kara düşündürüyor. Üretimdeki maliyet artışları bir şekilde esnafımıza da yansıyacak bu kaçınılmaz. Esnafımızın da zincirin bir halkası olduğunu unutmamak lazım. Bakanlık ve meslek birlikleri ile uyum içinde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince küçük esnafı korumak için projeler üretiyoruz. Bu anlamsız savaşın bir an önce sona ererek zor günlerin geride kalmasını temenni ediyorum.

Tire'de kaç meslek odası var?

İlçede toplam 9 meslek odamız uzun yıllardır faaliyetini sürdürüyor. Verilere göre 3 bin 500- 4 bin civarında esnafımız faaliyet halinde. Bu esnaflarımızın varlığı ilçe ekonomimizin itici gücü konumunda. Bizler, gücümüzü esnaf ve sanatkarımızdan alıyoruz. STK olarak esnafımızın yarınlara güvenle bakabilmesinde öncü rol oynuyoruz. Kendimde esnaf olduğum için çözüm bekleyen sorunları yakından biliyorum. Sonuçta, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşuyuz. Mesleki disiplin ve ahlak temel ilkelerimizdir.

Odanın kuruluş sürecini anlatır mısınız?

Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilk kez 1957 yılında 'Demirciler Derneği' olarak faaliyet göstermeye başladı. Zamanla günün şartlarına göre 'Küçük Esnaf Sanatkarlar Derneği' adını aldı. Daha sonra bugün kullanılan ismine kavuştu. 2001 yılından buyana odada başkanlık görevini sürdürüyorum. 13 Şubat 2026'da yapılan son seçimli genel kuruldan da başarıyla ayrıldık. Oluşturduğumuz güçlü yönetim kuruluna üyelerimiz oyları ile destek verdi. Yönetim kurulu ile birlikte görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Mevcut sorunlarımızı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği ile uyum içinde çözüyoruz. En büyük destekçimiz ise birlik başkanımız Yalçın Ata'dır.

Sektörel yenilikleri takip ediyor musunuz?

Çeşitli aralıklarla, İstanbul, Antalya, Bursa gibi illerimizde gerçekleştirilen TUYAP fuarlarına üyelerimizi düzenlediğimiz gezi programlarıyla götürüyoruz. Buralarda esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren yeni teknolojileri yakından izleyip, tanıma fırsatları yakalıyoruz. Yeni teknolojilere uyum sağlayabilen üyelerimiz ise işlerini daha da geliştirebilme olanağı kazanıyor. Esnaf ve sanatkarlar ekonominin yapı taşıdır. Örneğin, esnafımıza yönelik sektörel bazda Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile 'videolu dron kullanma' kursu açacağız. Elektrik teknisyenlerine ise 'fen adamı' belgelerini almaları için yine oda olarak destek vereceğiz. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini oda olarak korumaya aldık. Esnaf ve sanatkarımıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Tire Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden esnafımızın kullanacağı ucuz krediler konusunda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.