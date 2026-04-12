Bostanlı’da 5. raundu pazarcılar kazandı! Esnaf ile belediyenin arasında gerilim tırmandı!

İzmir'in en meşhur pazarlarından olan ve Bospa olarak bilinen Bostanlı Kapalı Pazaryeri'nde geçen sene düzenlenmesi planlanan ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle pazar esnafı tarafından protesto edilen Bostanlı Tekstil Günleri krizi yeniden ortaya çıktı. 1 Kasım 2025'ten bu yana Karşıyaka Belediyesi tarafından defalarca açılma girişiminde bulunulan etkinlik, organizasyonun kanunsuz olduğunu dile getiren İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve üyeleri tarafından bir kez daha engellendi. 5'inci kez gerçekleştirdikleri direnişi kazanarak etkinliği iptal ettiren pazarcılar, gece saatlerinde pazaryerinde nöbet tutarak açılışa müsaade etmedi.

'YENİDEN TARİH VERDİ'

Birkaç gün önce Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile görüşen esnaf, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Meclis toplantısında tekstil günlerini iptal ettiğini açıklayan Başkan Ünsal, verdiği sözün aksine konuşarak esnafın açılışa izin vermemesi halinde Bospa'yı tadilata sokup aylarca kapalı tutmakla tehdit etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Karşıyaka Belediyesi, 1 Kasım'dan beri 5 kez açılmaya çalışılan, milyonlarca liralık masrafla reklam afişi ve tanıtımı yapılan tekstil günleri için yeniden açılış tarihi vermiştir. Belediye Meclisi kararı olmayan, encümen kararı olmayan, ihaleye çıkarılmayan bu karar, yanlış bir adımdır. Belediyenin Bostanlı Pazaryeri'ni haftanın bir günü daha değerlendirmek amacıyla başlatmayı düşündüğü projenin, haksız, hukuksuz ve ranta dayalı bir çalışma olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Kanunlara aykırı bir yöntemle, esnafı mağdur edecek bir çabayla, usulsüzce hayata geçirilmek istenen Bostanlı Tekstil Günleri'ni açtırmamak için cuma gece saatlerinden itibaren sabaha kadar nöbet tuttuk. Bugün de tüm pazarcı arkadaşlarımızla birlikte Bospa'da olacağız ve açılışa izin vermeyeceğiz" dedi.

ESNAFI TEHDİT ETTİ

BU hafta dernek üyelerinin konuyla ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı ziyaret ettiklerini ve beklemedikleri bir durum yaşadıklarını ifade eden Acar, "Başkan Ünsal, arkadaşlarımıza 'Eğer tekstil günlerini engellemeye devam ederseniz, pazaryerinde bir tadilat başlatırım ve bu süreci istediğim gibi uzatıp 6 ay boyunca da orayı açtırmam' şeklinde bir tehdit yöneltmiştir. Yıldız Başkan daha önce meclis toplantılarında açılış kararından vazgeçtiğini söylemişti ancak ne hikmetse tekstil günlerini yeniden açmaya karar verdi. Birilerinden baskı veya tehdit mi görüyor? Verdiği sözü hangi gerekçeyle geri çekti? Ne olursa olsun biz bu açılışa müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.