İzmir'de sıcaklıklar yükseliyor | Meteoroloji İzmir hava durumu
Yurt genelinde salı gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Peki İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte İzmir hava durumu...









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.



Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve yağışlı havanın yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti.





Salı, çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.