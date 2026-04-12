Haberler İzmir İZSU'DAN İZMİR'E PLANLI SU KESİNTİSİ DUYURUSU | BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, çalışmalar kapsamında İzmir'in bazı ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi tarihlerde hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'in planlı su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi:

İZSU çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu. İşte İzmir'de planlı su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...

13 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

GAZİEMİR İLÇESİ: Atıfbey, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer, Beyazevler, 9 Eylül, Fatih mahalleleri

14 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 20.00 - 07.00

GÜZELBAHÇE İLÇESİ: Çelebi, Kahramandere, Yelki, Çamlı, M. Kemal mahalleleri

16 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

KONAK İLÇESİ: Çınartepe, Çamlık mahalleleri

17 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

BUCA İLÇESİ: Şirinkapı, Karanfil, Gaziler mahalleleri

18 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

BAYRAKLI İLÇESİ: Cengizhan Mahallesi

20 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

BUCA İLÇESİ: Şirinkapı Mahallesi

21 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

BUCA İLÇESİ: Ufuk, Çamlık mahalleleri

22 NİSAN 2026

Kesinti Saati: 23.00 - 07.00

GAZİEMİR İLÇESİ: Zafer Mahallesi

