İZSU'DAN İZMİR'E PLANLI SU KESİNTİSİ DUYURUSU | BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

İZSU çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu. İşte İzmir'de planlı su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
13 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
GAZİEMİR İLÇESİ: Atıfbey, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer, Beyazevler, 9 Eylül, Fatih mahalleleri
14 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 20.00 - 07.00
GÜZELBAHÇE İLÇESİ: Çelebi, Kahramandere, Yelki, Çamlı, M. Kemal mahalleleri
16 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
KONAK İLÇESİ: Çınartepe, Çamlık mahalleleri
17 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
BUCA İLÇESİ: Şirinkapı, Karanfil, Gaziler mahalleleri
18 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
BAYRAKLI İLÇESİ: Cengizhan Mahallesi
20 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
BUCA İLÇESİ: Şirinkapı Mahallesi
21 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
BUCA İLÇESİ: Ufuk, Çamlık mahalleleri
22 NİSAN 2026
Kesinti Saati: 23.00 - 07.00
GAZİEMİR İLÇESİ: Zafer Mahallesi