İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi | 14 NİSAN SALI

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 14 Nisan Salı günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 14 Nisan Salı günü İzmir'in Bayraklı, Bergama, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Kınık, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Adalet ( Manas Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 1615/7. Sk. 2181/11. Sk. 1615/15. Sk. 1615/16. Sk. 1615/17. Sk. 1620/4. Sk. 1620/5. Sk. 2181/10. Sk. 1620/15. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Dağıstan ( 3083. Sk. Dağıstan Köyü İç Yolu 3078. Sk. 3077/4. Sk. 3076/1. Sk. 3092/2. Sk. 3087. Sk. 3086. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. )
Çitköy
Ahmetbeyler ( Cevizli Garaj Küme Evleri Araplı Küme Evleri 3090. Sk. )
Kurtuluş ( YAYAKENT CUMHURİYET )
Ferizler ( 3076. Sk. 3075. Sk. )
Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu Göçbeyli Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:09:05 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kaşıkçı ( Kaşıkçı Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler:Kuruçeşme ( 203/28. Sk. 203/40. Sk. 203/42. Sk. Ahmet Piriştina Blv. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kuruçeşme ( 205/2. Sk. 205/21. Sk. 205/28. Sk. 205/29. Sk. 205/3. Sk. 205/31. Sk. 205/32. Sk. 205/33. Sk. 205/6. Sk. 205/7. Sk. 205/8. Sk. 205/54. Sk. 205/52. Sk. 205/45. Sk. 205/40. Sk. 205/37. Sk. 205/35. Sk. 205/34. Sk. 205/10. Sk. 205/11. Sk. 205/12. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İnönü ( 682/14. Sk. 685. Sk. 685/1. Sk. 685/2. Sk. 685/3. Sk. 689/3. Sk. 672/8. Sk. Osman Serdengeçti Cd. )
Mustafa Kemal ( 686. Sk. 686/12. Sk. 686/16. Sk. 686/17. Sk. 686/2. Sk. 686/24. Sk. 686/31. Sk. 686/33. Sk. 686/34. Sk. 686/35. Sk. 686/5. Sk. 686/53. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Seyhan ( 659/1. Sk. 659. Sk. 657. Sk. 659/13. Sk. 659/9. Sk. 660. Sk. 660/2. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 659/5. Sk. 659/3. Sk. 659/6. Sk. 659/8. Sk. 659/15. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmet İnönü ( 2036. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033. Sk. 2008. Sk. 2037/1. Sk. 2060/1. Sk. 2038. Sk. 2072. Sk. 2039. Sk. 2042. Sk. 2051. Sk. 2070. Sk. 2037. Sk. 2059. Sk. 2052. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Reisdere ( 6092. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6094. Sk. 6093. Sk. 6090. Sk. 6078. Sk. 6089. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6086. Sk. 6085. Sk. 6084. Sk. 6083/1. Sk. 6083. Sk. 6082. Sk. 6080/1. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6058. Sk. 6064. Sk. 6070. Sk. 6074. Sk. 6019. Sk. 6161/3. Sk. 6163. Sk. 6079. Sk. 6076. Sk. 6077. Sk. 6071/1. Sk. 6006. Sk. 6099/5. Sk. 6033/2. Sk. 6099/4. Sk. 6161/2. Sk. 6128. Sk. 6127. Sk. 6126. Sk. 6125. Sk. 6123. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6108/1. Sk. 6108. Sk. 6105. Sk. 6099/3. Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/3. Sk. 6011. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6159/2. Sk. 6159. Sk. 6156. Sk. 6154. Sk. 6153. Sk. 6146. Sk. 6139. Sk. 6135. Sk. 6012. Sk. 6012/1. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6101. Sk. 6099/2. Sk. 6099. Sk. 6098. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Alaçatı ( 12077. Sk. 12074. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12002. Sk. 12001. Sk. 11500. Sk. 11059. Sk. 11058. Sk. 11057. Sk. 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11023. Sk. 11022. Sk. 11021. Sk. 11020. Sk. 11019. Sk. 11018. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 11034. Sk. 12093. Sk. 12087. Sk. 12091. Sk. 12080. Sk. 12088. Sk. 12094. Sk. Kemalpaşa Cd. 12500. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Şirintepe ( 8160. Sk. 8169/1. Sk. 8169. Sk. 8164. Sk. 8161. Sk. 8154. Sk. 8145. Sk. 8144. Sk. 8143/1. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Yakakent ( Dere Cd. 8168. Sk. )
Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8055/1. Sk. )
Güzeltepe ( 8173. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8154/1. Sk. 8133. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Ardıç Sk. Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Ege Cd. Gülkent Atatürk Blv. Gülkent 38. Sk. Gülkent 37. Sk. Gülkent 24. Sk. Gülkent 21. Sk. Gülkent 19. Sk. Gülkent 18. Sk. Gülkent 17. Sk. Gülkent 15. Sk. Ceren Sk. Gülkent 20. Sk. Sülün Sk. Gülkent 14. Sk. Gülkent 22. Sk. Gülkent 13. Sk. Gülkent 16. Sk. Gülkent 23. Sk. Gülkent Gençlik Cd. Gülkent Gülbaba Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 09:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Gülkent 34. Sk. Gülkent Sk. Gürsel Aksel Sk. Gülkent Yunus Emre Cd. Gülkent 40. Sk. Gülkent 32. Sk. Gülkent 33. Sk. Gülkent 41. Sk. Gülkent Yalı Sk. Gülkent 42. Sk. Ceren Sk. Gülkent 23 Nisan Cd. Gülkent 43. Sk. Gülkent Barış Cd. Gülkent Samanyolu Sk. Gülkent İlk Hedef Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 09:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Gülkent 13. Sk. Gülkent Gülbaba Cd. Gülkent İlk Hedef Cd. Ardıç Sk. Gülkent 9. Sk. Gülkent 23 Nisan Cd. Gülkent 15. Sk. Gülkent 12. Sk. Gülkent 10. Sk. Ceren Sk. Gülkent 36. Sk. Petekkent 10. Sk. Gülkent 14. Sk. Kanarya Sk. Gülkent Gaziler Cd. Kelebek Sk. Gülkent 44. Sk. Maviköy 1. Sk. Gülkent 47. Sk. Gülkent 11. Sk. Gülkent 45. Sk. Gülkent 46. Sk. Kırlangıç Sk. Gülkent Atatürk Blv. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 10:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Gülkent 2. Sk. Gülkent 3. Sk. Gülkent 4. Sk. Gülkent 5. Sk. Gülkent 6. Sk. Gülkent 9. Sk. Gülkent Atatürk Blv. Çeşmeli Sk. Bora Sk. 919/3. Sk. Koray Sk. Gülkent 7. Sk. Neşeli Sk. Taşel Sk. Çağla Sk. Çelik Sk. Gülkent 19 Mayıs Cd. Gülkent 1. Sk. Bozkurt Sk. Bahardalı Sk. Çiçek Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 11:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Şen Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 11:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Maviköy Sk. Mavi Özlem Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 11:30 - 12:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( Maviköy Sk. Mavi Özlem Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:12:30 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( İskele Sk. İskele 1. Sk. İskele 2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 13:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Salihler ( 900. Sk. 903. Sk. 904. Sk. 902. Sk. 923. Sk. Tunç Sk. Tunç 1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: İsmetpaşa ( 3. Sk. 3/1. Sk. 3/2. Sk. Adnan Menderes Cd. Atatürk Cd. Şehit Sami Akbulut Cd. 3/3. Sk. 1. Sk. )
Cumhuriyet ( 301. Sk. Dikili Parkı )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
GAZİEMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Atıfbey ( Çiçek Sitesi İçi Yolu 1. Sk. 11/6. Sk. 11/7. Sk. 2. Sk. 2/3. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 6/1 sk. 64. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 8/1. Sk. 8/2. Sk. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Dokuz Eylül ( 308/1. Sk. Orhan Gazi Cd. Akçay Cd. 311/1. Sk. 306. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 02:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
GÜZELBAHÇE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Payamlı ( Elmabelen Sk. Gazi Cd. Dalyan Sk. Tok Sk. Arıkdamı Sk. SEYRAN Çınar Sk. Çelebi Sk. Vali Kazımdirik Cd. Uzunca Harman Sk. Okul Sk. Kısıklar Sk. Küçükkaya Cd. Kuzey Sk. Kuyu Üstü Çk. Sk. Kuyu Sk. Kaya Pınarı Sk. Kaya Sk. Huzur Sk. Gülsüm Pınarı Sk. Dede Mezarı Sk. Bayram Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kavacık ( Gazi Cd. Konak Kavacık Asfaltı Cd. 10023. Sk. 10020. Sk. 10019. Sk. 10016. Sk. 10018. Sk. 10014. Sk. 10015. Sk. 10011. Sk. 10008. Sk. 10007. Sk. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KINIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yayakent ( Cevizli Garaj Küme Evleri Osmanağa Çiftlik Küme Evleri Beşirli Küme Evleri Araplı Küme Evleri Eski Dağıstan Küme Evleri Yayakent Cumhuriyet Sk. )
Dündarlı
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kodukburun ( Goduklu Küme Evleri )
Karatekeli ( Aşağı Küme Evleri Yukarı Küme Evleri )
İbrahimağa ( İbrahimağa Köyü İç Yolu Çimen Alan Küme Evleri Kayın Sk. Kayalar Küme Evleri Orta Küme Evleri )
Çiftlikköy ( Aşağı Yol Küme Evleri Mustafa Kemal Küme Evleri Cami Küme Evleri Çömlek Küme Evleri )
Balaban ( Taş Köprü Küme Evleri Balaban Köyü İç Yolu Taşlılar Küme Evleri Karayer Küme Evleri Dutlukuyu Sk. Hacıosman Sk. Ata Sk. Genler Küme Evleri )
Bademalan ( Bademalanı Yolu Bademalanı Köyü İç Yolu Cami Üstü Sk. Karaduvar Küme Evleri Tepe Küme Evleri Kahveler Sk. Söğütalan Küme Evleri Şeref Küme Evleri Gelin Küme Evleri )
Örtülü ( Kılaz Sk. Mescit Sk. Uzun Küme Evleri Laleli Sk. Meltem Sk. Kadılar Sk. Okul Cd. Serap Sk. Sultan Cd. Çam Sk. Çarşı Sk. Çayırlar Küme Evleri Örtülü Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Şen Küme Evleri Geçkin Cd. Dacak Küme Evleri Kasap Alanı Küme Evleri Debicik Küme Evleri Meyil Küme Evleri Koçcaz Küme Evleri Kösten Küme Evleri )
Sucahlı ( Kızılçam Sk. Defne Sk. Aslan Sk. Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı Sk. Harmanlık Sk. )
Yayakent ( Atçayır Küme Evleri Yunus Emre Cd. Karahayıt Küme Evleri Bergama Yolu Küme Evleri Tokat Çayırı Küme Evleri Akhisar Bergama Yolu )
Mıstıklar ( Yeni Küme Evleri Ulus Küme Evleri Mustaklar Köyü Kurtuluş Küme Evleri Kozak Küme Evleri Kiraz Sk. Kemal Atatürk Alanlar Küme Evleri Atatürk Küme Evleri ÖREN )
Musacalı ( Musacalı Köyü İç Yolu Mimoza Cd. )
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu Dost Küme Evleri Asar Küme Evleri Kavak Küme Evleri Mevsim Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Efemçukuru ( Efemçukuru Köyü İç Yolu Efem Çukuru Köyü Yolu 7555. Sk. 7551. Sk. 7560. Sk. 7553. Sk. 7557. Sk. 7556. Sk. 7554. Sk. 7552. Sk. 7561. Sk. Efemçukuru Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Mescitli ( Mescitli Küme Evleri Mescitli Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Kutlubeyler ( Kutlubeyler Küme Evleri Tabak Küme Evleri )
Bucak ( Karayiğit Küme Evleri Hacı Abbak Sk. Bucak Köyü Küme Evleri )
Cevizalan ( Cevizalan Küme Evleri )
Üçkonak ( Yukarı Konak Küme Evleri Üçkonak Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Gödence ( 4025. Sk. 4024. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4008. Sk. 4006. Sk. 4004. Sk. 4001. Sk. Kuruçeşme Küme Evleri 4010/1. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4007. Sk. 4002. Sk. Turşu Gediği Küme Evleri 4013. Sk. )
Gölcük ( 14005. Sk. 14004. Sk. 14003. Sk. 14002. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. Sakız Ağacı Küme Evleri Çeşmebeleni Küme Evleri 14005/1. Sk. 14006. Sk. )
Çamtepe ( Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri Efem Çukuru Köyü Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fevzi Çakmak ( 36/1. Sk. 51. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 38. Sk. 8157. Sk. 40/1. Sk. 40. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Tepeköy ( 4573. Sk. 4538. Sk. 4540. Sk. 4567. Sk. Kazım Dirik Cd. Kenar Sk. Serdar Genç Cd. İsmetpaşa Cd. 4526. Sk. 4524. Sk. 4520. Sk. 4518. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4571. Sk. 4512. Sk. 4507. Sk. Gümüşpala Cd. Hüseyin Yener Cd. Erdinç Tekirli Cd. Ağalar Cd. 4575. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bademler ( Gödence Yolu Cd. )
Kalabak ( 3270. Sk. 3269. Sk. 3258. Sk. 3256. Sk. 3277. Sk. 3286. Sk. 3280. Sk. 3300. Sk. 3272. Sk. 3271. Sk. 3285. Sk. 3277/1. Sk. 3251. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Neyzen Tevfik Cd. 3305. Sk. 3304. Sk. 3302/1. Sk. 3301. Sk. 3302. Sk. 3299. Sk. 3298. Sk. 3287. Sk. 3284. Sk. 3283. Sk. 3282. Sk. 3281. Sk. 3277/2. Sk. 3276. Sk. 3275. Sk. 3274. Sk. 3273. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: M. Fevzi Çakmak ( 4078. Sk. 4079. Sk. 4080. Sk. 4081. Sk. 4082. Sk. 4083. Sk. 4090. Sk. 4099. Sk. 4105/2. Sk. Mustafa Kemal Blv. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 4082/1. Sk. 4067/1. Sk. 4084. Sk. 4075. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4077. Sk. )
Kalabak ( 3066. Sk. 3053. Sk. 3051. Sk. 3072. Sk. 3057. Sk. 3074. Sk. 3043. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3049. Sk. 3060. Sk. 3064. Sk. 3068. Sk. 3076. Sk. Pakize Hanım Cd. 3070. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytineli ( Sahil Cd. Cumhuriyet Cd. Narlıkuyu Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları