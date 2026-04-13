İzmir'de su kesintisi | İZSU duyurdu 13 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İZSU ilçe ilçe su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
BORNOVA EGEMENLİK, GÜRPINAR, KEMALPAŞA
13.04.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA
13.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
13.04.2026 saat 09:44 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ
13.04.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK, HÜRRİYET, MENDERES
13.04.2026 saat 10:58 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
13.04.2026 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT ERDEN, LİMONTEPE, UMUT, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
13.04.2026 saat 11:12 ile 15:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ
13.04.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA YALI
13.04.2026 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
13.04.2026 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI
13.04.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK
13.04.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, YENİCE
13.04.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
13.04.2026 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.