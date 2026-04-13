Haberler İzmir İzmir’de taksiciden alkışlanacak davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadını tek kuruş almadan evine götürdü İzmir’de taksiciden alkışlanacak davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadını tek kuruş almadan evine götürdü İzmir’in Buca ilçesinde yeni taşındığı evden ilaçlarını almak için çıkan 76 yaşındaki kadın, dönüş yolunda yönünü kaybedince büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bir taksi şoförü aracı durdurarak yaşlı kadını aracına aldı. Sürücü, hiçbir ücret talep etmeden yaşlı kadını güvenli bir şekilde ailesine ulaştırdı. İHA









İzmir'İn Buca ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki kadın, henüz yeni taşındığı semtte ilaçlarını almak için evden ayrıldı. Dönüş yoluna geçtiğinde sokakları karıştırarak evinin yolunu bulamayan yaşlı kadın, büyük bir telaşa kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada yaşanan paniği fark eden duyarlı bir vatandaş, tesadüfen o güzergahtan geçen İşçievleri Taksi Durağı'na ait taksiyi durdurarak durumu anlattı. Aracından inip yaşlı kadının yanına giden taksi şoförü Volkan Gökbaş (46), endişe içindeki kadını öncelikle telkin ederek sakinleştirdi. Üzerinde hiç parası olmadığını ifade etmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalmayan Gökbaş, yaşlı kadını aracına davet etti. Duyarlı sürücü, yol boyunca onunla sohbet edip adres bilgilerini toparlayarak kadını güvenli bir şekilde evine ulaştırdı ve yakınlarına sağ salim teslim etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ise taksici Volkan Gökbaş'ı plaket ile ödüllendirdi.





"ALLAH'IN KARŞIMA ÇIKARDIĞI BİR FIRSAT"

Olay günü İşçievleri Taksi Durağı'nda çalışırken yolunu kaybetmiş ve parası olmayan yaşlı bir kadını güvenli bir şekilde evine ulaştırdığını belirten taksi şoförü Volkan Gökbaş, "Bir kadın, yolunu kaybetmiş ve oldukça korkmuş bir teyzeyi yanıma getirerek onu evine götürüp götüremeyeceğimi sordu. Arabadan inerek teyzenin yanına gittim ve onu sakinleştirdim. Ardından aracıma aldım. Yolda giderken aramızda bazı diyaloglar geçti; başlarda çok korkmuştu ama zamanla sakinleşti. Evinin yolunu kaybetmiş ve epey aşağı kadar yürümüştü. Taksiye binmek istiyordu ancak parası yoktu. Esasında bu durumu Allah'ın karşıma çıkardığı bir fırsat olarak görüyorum. Onu sağ salim evine ulaştırdım ve çokça duasını aldım" ifadelerini kullandı.