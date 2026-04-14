İzmir’deki kooperatif davasında çarpıcı detay: Dosyadan Yücel çıktı!

Soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol 'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP ise Erkol'u savunmak için harekete geçti. Önceki yolsuzluk davalarında da şüphelileri sorgusuz sualsiz savunmaya çalışan parti yönetimi, bu kez Erkol için tüm il başkanlarını Ankara'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

SİGORTA YÜCEL'İN EŞİNE EMANET

Öte yandan İzmir'deki son operasyona dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin mali hareketleri de mercek altına alındı. Bilirkişi raporunda yer alan "Kooperatifin işleyişi kapsamında para giriş ve çıkışları" başlıklı bölümde, kooperatifin yaptığı harcamalar kalem kalem incelendi. İncelemeler sonrası projede yer alan firmalar, dikkat çekici bir adresi işaret etti. S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin tüm kasko ve sigorta işlemlerinin, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta üzerinden yapıldığı tespit edildi. Raporda, şirketin sadece bu kooperatifle sınırlı kalmadığı, diğer yapı kooperatiflerine de ücret karşılığı hizmet verdiği bilgisi yer aldı.

VİLLA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Mali tablodaki karanlık noktalar sadece sigorta işlemleriyle de sınırlı kalmadı. Bilirkişi raporuna göre kooperatif, 3 yıllık süreçte üyelerden toplanan paraları usulsüz harcayarak tam 28 milyon 578 bin TL zarara uğratıldı. İZBETON'un SGK harcamalarıyla birlikte toplam kamu zararının 40 milyon 502 bin TL'yi bulduğu hesaplandı. Soruşturma dosyasına giren bir diğer önemli belge ise kooperatifin yeni yönetiminin eski yönetime yönelik hazırladığı şikayet dilekçesi oldu. Dilekçede, projeye kooperatif ortaklarına bilgi verilmeden 11 villanın eklendiği iddia edildi. Ayrıca bu 11 villanın yönetimle bağlantılı isimlere tahsis edildiği de öne sürüldü. Bu isimler arasında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yer alması, kentsel dönüşüm projelerindeki usulsüzlük iddialarını tekrar gündeme getirdi. Dilekçede ayrıca, yüklenici firmanın ödemesi gereken 23 milyon 208 bin TL'lik gideri karşılamadığı ve kooperatife 85 milyon TL borcu bulunduğu iddiaları da yer aldı.

PROJELERE DAHİL EDİLDİ

Soruşturmanın merkezinde yer alan Ares İzmir Yapı Gıda Turizm San. Tic. A.Ş. de mercek altına alındığında, şirketin ortaklarından Taner Önder'in, Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun kardeşi olduğu ifade edilmiş, 2022 yılında sadece 1 milyon liralık sermaye ile kurulan firmanın geçmişte hiçbir inşaat bitirmişliği ya da ekonomik yeterliliği bulunmamasına rağmen İzmir'deki devasa projelere dahil edildiği gündeme gelmişti. İZBETON davasında soruşturma Pazar günü tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile ilk operasyondaki kooperatif dosyasında gözaltına alınıp şuan tutuksuz yargılanan oğlu Fırat Erkol'un faaliyetlerine kadar uzanmıştı. O dönem Kooperatif Başkan Yardımcısı olan Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un Ares İzmir Yapı şirketinde ortak olduğu, belediyenin yapımını üstlendiği kooperatiflere kayıtlı olan toplam 6 adet daire ve villanın, Ümit Erkol ile oğlu Fırat Erkol tarafından üçüncü kişilere usulsüz şekilde devredildiği iddia edilmişti.