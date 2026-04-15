İZMİR SU KESİNTİLERİ 15 NİSAN 2026 | İzmir'in o ilçelerinde bugün sular akmayacak!

15 Nisan Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BERGAMA ATATÜRK, FATİH, FEVZİPAŞA, GAZİOSMANPAŞA15.04.2026 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ15.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÇINARKÖY15.04.2026 saat 09:20 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ AHMET EFENDİ, BALATÇIK15.04.2026 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI PAMUKYAZI15.04.2026 saat 09:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ15.04.2026 saat 09:07 ile 14:07 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.