Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİLERİ 15 NİSAN 2026 | İzmir'in o ilçelerinde bugün sular akmayacak!

İzmir’de su kesintileriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 15 Nisan 2026 tarihli kesinti programına göre kent genelinde birçok ilçe ve mahallede planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilmeyecek. Peki İZSU hangi ilçeler için duyur yaptı? İşte detaylar...

15 Nisan Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

BERGAMA ATATÜRK, FATİH, FEVZİPAŞA, GAZİOSMANPAŞA15.04.2026 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ15.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÇINARKÖY15.04.2026 saat 09:20 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ AHMET EFENDİ, BALATÇIK15.04.2026 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI PAMUKYAZI15.04.2026 saat 09:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GERELİ15.04.2026 saat 09:07 ile 14:07 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

