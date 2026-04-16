CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor

CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e çağrıda bulunan Balyemez, "İl Kadın Kolları Başkanınız bankamatikçi, sekreteriniz bankamatikçi, personel bankamatikçi. Bu saatten sonra hak, hukuk, adalet gibi altını dolduramayacağınız, içini dolduramayacağınız kavramlardan lütfen bahsetmeyiniz" dedi.

"ARPALIĞA ÇEVİRDİNİZ"

"İzmir belediyelerini arpalığa çevirdiniz" çıkışını yapan Balyemez, "Kamu kaynaklarıyla siyasi kadrolarınızı beslediniz. Böylelikle gerçek emekçilerin maaşlarını ödemeyerek onları mağdur ettiniz. SGK ve vergi borçlarını ödemeyerek Buca halkını manipülatif söylemlerinizle yanılttınız. CHP kadroları belediyelerin üzerinde birer kambur haline gelmiş durumda. Günü geldiğinde eminim ki halk bu kamburları söküp atacaktır. Başta CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç'ü ve yapay zekaya sorularak Buca'da belediye başkanı yapılan Görkem Duman'ı buradan istifaya davet ediyorum. Kamu kaynaklarını har vurup harman savurmanıza artık yeter diyoruz. Takdir İzmir halkınındır" ifadelerini kullandı.

GERÇEK MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİNDE

Bankamatikçi personelleriyle tepkilerin odağına oturan Buca Belediyesi'nde görevli 'gerçek' memurlar ise, 7 aydır toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları ve arazi tazminatlarının ödenmediğini gerekçe göstererek iş bırakma eylemine başladı. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, bina önünde bir araya gelerek, Başkan Görkem Duman'ı protesto etti. Öte yandan Bayraklı Belediyesi'nde de her bir memurun 20 bin lira alacağı olduğu ve benzer bir iş bırakma eyleminin orada da olduğu ortaya çıktı.