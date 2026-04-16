  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 NİSAN PERŞEMBE | GDZ Elektrik duyurdu! İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Perşembe İzmir kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in o ilçelerinde ne zaman elektrik gelecek? İşte 16 Nisan Perşembe İzmir kesintisi planı...

16 Nisan Perşembe 2026

ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa

Fatih

10:00 - 16:00

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk

9:00 - 17:00

BAYINDIR / İZMİR

Fatih

Hacı İbrahim

Demircilik

Camii

Bıyıklar

Lütuflar

Kızıloba

Karapınar

Karahayıt

Kabaağaç

Hisarlık

Gaziler

Ergenli

Dereköy

Çenikler

Buruncuk

Alanköy

Alankıyı

Hatay

Kurt

Mithatpaşa

Orta

Sadıkpaşa

Yeni

Sarıyurt

Turan

Yakacık

Yusuflu

Zeytinova

16:10 - 17:00

Mithatpaşa

Zeytinova

Yakacık

Yusuflu

Alankıyı

Alanköy

Buruncuk

Çenikler

Dereköy

Ergenli

Gaziler

Hisarlık

Kabaağaç

Karahayıt

Karapınar

Kızıloba

Lütuflar

Bıyıklar

Camii

Demircilik

Fatih

Hacı İbrahim

Hatay

Kurt

Orta

Sadıkpaşa

Yeni

Sarıyurt

Turan

10:00 - 11:00

Sadıkpaşa

Orta

Kurt

Mithatpaşa

Karahalilli

Yeni

Yenice

Söğütören

Tokatbaşı

Yeşilova

Çamlıbel

Elifli

Fırınlı

Hatay

Kızılcaağaç

Demircilik

Atatürk

Bıyıklar

Camii

Hacı İbrahim

Hacı Beşir

Fatih

Çınar

16:10 - 17:00

Çınar

Demircilik

Fatih

Hacı Beşir

Sadıkpaşa

Orta

Mithatpaşa

Kurt

Hacı İbrahim

Camii

Bıyıklar

Hatay

Yeni

Yenice

Pınarlı

Söğütören

Tokatbaşı

Yeşilova

Zeytinova

Çamlıbel

Elifli

Fırınlı

Karahalilli

Kızılcaağaç

Atatürk

10:00 - 16:00

Fırınlı

Zeytinova

Yeşilova

Tokatbaşı

Söğütören

Pınarlı

Yenice

Yeni

Sadıkpaşa

Orta

Mithatpaşa

Kurt

Hatay

Hacı İbrahim

Hacı Beşir

Fatih

Demircilik

Çınar

Camii

Bıyıklar

Kızılcaağaç

Karahalilli

Elifli

Çamlıbel

10:00 - 16:00

Yusuflu

Yakacık

Fatih

Buruncuk

9:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Doğançay

1:00 - 1:15

Osmangazi

R. Şevket İnce

Çay

Muhittin Erener

12:00 - 13:00

BERGAMA / İZMİR

İncecikler

10:00 - 16:00

Zağnoz

Kadıköy

Ayaskent

9:30 - 17:00

Yukarıbey Kaplan

9:30 - 17:00

İsmailli Hacılar

9:50 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Doğanlar

Ümit

9:00 - 17:00

Karaçam

Yakaköy

9:30 - 15:30

BUCA / İZMİR

Akıncılar

12:00 - 16:00

Yiğitler

Çamlık

12:50 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR

Musalla

Ovacık

10:00 - 15:30

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler

9:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

Mustafa Kemal Atatürk

Koca Mehmetler

Hacıveli

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Gazi

Zafer

Irmak

Emrez

Binbaşı Reşatbey

1:00 - 1:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Uzundere

Tırazlı

Yurdoğlu

9:00 - 12:00

Poligon

1:00 - 1:30

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

Bahariye

Alaybey

Tuna

Tersane

1:00 - 1:30

İnönü

Cumhuriyet

Örnekköy

9:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Soğukpınar

Yukarıkızılca Merkez

Nazarköy

Çiniliköy

9:00 - 17:00

Cumalı

Dereköy

Gökyaka

Vişneli

Yeşilköy

9:00 - 16:00

KONAK / İZMİR

Kültür

9:00 - 15:00

Alsancak

MENDERES / İZMİR

Orta

9:00 - 13:00

Sancaklı

Değirmendere

9:15 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

Göktepe

Görece

İğnedere

Karaorman

Süleymanlı

Telekler

Turgutlar

Ayvacık

Kır

Alaniçi

Bağcılar

Bozalan

Çaltı

12:00 - 15:00

Yahşelli

10:00 - 16:00

NARLIDERE / İZMİR

Çamtepe

9:00 - 17:00

Ilıca

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mescitli

Ovakent

Bademli

9:00 - 17:00

Büyükavulcuk

Birgi

Küçükavulcuk

Gerçekli

Ocaklı

9:30 - 16:00

Cevizalan

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Düzce

Ulamış

9:15 - 15:00

SELÇUK / İZMİR

Acarlar

Çamlık

Gökçealan

Havutçulu

Sultaniye

14 Mayıs

Cumhuriyet

9:30 - 14:00

TİRE / İZMİR

Eskioba

Mahmutlar

Yenioba

Alacalı

16:10 - 17:00

Toki

10:00 - 16:00

Toki

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak

Yazıbaşı

12:00 - 13:00

İnönü

Kazım Karabekir

9:00 - 17:00

Dağkızılca

Karaot

Saipler

Karakızlar

Bozköy

Çakırbeyli

12:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Zeytineli

10:00 - 16:00

Bademler

9:00 - 15:00

Torasan

Rüstem

Yaka

9:30 - 15:30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA