İzmir'de nefes kesen operasyon! 203 tarihi eser ele geçirildi

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 11 Nisan tarihinde Kınık ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 190 adet sikke, 10 adet obje ve 3 adet demir haç ele geçirildi.