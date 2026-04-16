Meteoroloji saat saat açıkladı! Sıcağa aldanmayın! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? | 16 NİSAN İZMİR HAVA DURUMU

Ege'nin incisi İzmir'de hava durumu 16 Nisan itibarıyla dikkat çekici bir değişim sürecine giriyor. Özellikle Konak çevresinde günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan çok bulutlu hava, hafta sonuna doğru yerini sağanak ve gök gürültülü yağışlara bırakacak. Bugün yağış var mı? İşte 16 Nisan Perşembe İzmir hava durumu…
SABAH SAATLERİNDE YOĞUN BULUTLULUK HAKİM
Sabah 09.25 itibarıyla Konak'ta sıcaklık 17,5 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyrediyor. Nem oranının yüzde 73'e ulaşmasıyla birlikte hava oldukça ağır hissediliyor. Rüzgarın düşük hızda, yaklaşık 4 km/sa seviyesinde esmesi ise bulutların bölgede kalıcı olmasına neden oluyor.
GÜN İÇİNDE SICAKLIK ARTIYOR AMA GÜNEŞ YOK
Meteorolojik verilere göre gün içerisinde sıcaklık öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükseliyor. Ancak güneş yüzünü pek göstermiyor:
Öğle saatlerinde sıcaklık zirve yapıyor
Akşam saatlerine doğru 21 dereceye kadar düşüş yaşanıyor
Gece ise 19 derece civarında dengeleniyor
Tüm gün boyunca "çok bulutlu" hava etkisini sürdürerek açık hava planlarını sınırlayabilir.
CUMA GÜNÜ DİKKAT!
Haftanın en kritik günü ise cuma. 17 Nisan'da İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken, artan nem ve ani yağışlar günlük yaşamı etkileyebilir.