İzmir'de esnaf kepenk kapattı! Otopark sorununa çözüm istiyorlar

Kemeraltı esnafı, bölgedeki otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla sabah dükkanlarını kapattı. Çarşı genelinde dükkanlarını açmayan veya kepenklerini sembolik olarak indiren esnaf, eylem yaptı.





"KEMERALTI ÖLMEYE MAHKUMDUR"



Kepenk kapatan esnaf, meslek odaları temsilcileriyle birlikte sorun teşkil eden otopark alanının önünde toplandı. Ellerinde siyah kurdeleler ve "Otoparkımızı geri istiyoruz" yazılı pankartlarla yürüyen grup adına konuşan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, "Biz sadece ticaret yapmak istiyoruz. Ancak müşterimizin arabasını park edemediği, lojistik araçlarımızın giremediği bir Kemeraltı ölmeye mahkumdur. Bugün indirdiğimiz bu kepenkler, yetkililere son uyarımızdır" dedi.