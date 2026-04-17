MASAK raporunda Duygu Aslanoğlu detayı

Karabağlar Uzundere'de 4. Etap için kurulan Sınırlı Sorumlu İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde toplanan paralar yüklenici ve taşeron firmalara aktarıldı. Sistemde, Yunus Tosun'un sahibi olduğu Ergüloğulları Metal, Uğur Türker'in yetkilisi olduğu Uger Mühendislik, Yaşar Aras'ın ortağı olduğu Gen- Sa Madencilik ile Doğan Yıldırım ve Fırat Erkol'un ortağı olduğu Ares İzmir Yapı "ana taşeron yükleniciler" olarak kayıtlara geçti. MASAK incelemesine göre kooperatif kasasından Ares İzmir Yapı Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 57 milyon TL gönderildi. "Sözleşmeye istinaden avans bedeli" olarak kaydedilen bu tutarın farklı şirketlere dağıtıldığı tespit edildi.

TAŞINMAZ DEVRİ ÇIKMADI

Bu kapsamda: 1,5 milyon TL EPİG Mimarlık'a "borç" açıklamasıyla, 2 milyon 761 bin TL Bergama Mıcır'a "Uzundere Şantiye Beton Bağlantı Ödemesi" notuyla, yaklaşık 20 milyon TL Cem Demir Sanayi Şirketi'ne "demir alım bedeli" olarak, 250 bin TL ise CNG Cengiz Tedarik'e "araç alımı" için aktarıldı. Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri ise Duygu Aslanoğlu'nun hesap hareketleri ve tapu kayıtları oldu. Ares Yapı'ya gönderilen 57 milyon TL'nin 10 milyon TL'si Taner Önder'e "ortağa borç" açıklamasıyla aktarıldı. Üç gün sonra aynı para Önder tarafından Duygu Aslanoğlu'nun hesabına gönderildi. Banka kayıtlarında bu işlem "Balçova Uğur Mumcu Caddesi Terra 16 Sitesi No 50 ev satışı" olarak yer aldı. Ancak yapılan incelemede, taraflar arasında bu işleme karşılık gelen bir taşınmaz devri bulunamadı.

600 MİLYON TL AKLANDI

Duygu Aslanoğlu'nun hesabına gelen paranın 9 milyon 500 bin TL'lik kısmı Şemsiddin Kocabıyık'a gönderildi. İşlem açıklamasında "Çeşme Boyalık Mah. 3323 Sok. No:47 İzmir Satışı" ifadeleri yer aldı. Yapılan incelemede, söz konusu taşınmazın Kocabıyık'tan Şenol Aslanoğlu'na geçtiği ve para transferi ile tapu devrinin aynı gün içinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Raporda ayrıca, bankacılık işlemlerine "ticari mahiyet" süsü verilerek 600 milyon TL'nin aklandığı iddia edildi. 6 ayrı konut yapı kooperatifinden taşeron ve alt yüklenici şirketlere aktarılan paraların, "suçtan elde edilen gelir" niteliği taşıdığı değerlendirildi.

YASAL İZLENİMİ VERİLDİ

Bilirkişi raporlarına atıfta bulunulan dosyada, inşaatların ilerleme seviyesi ile transfer edilen tutarlar arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekilerek; paraların kaynağından uzaklaştırılarak yasal yollarla elde edilmiş izlenimi verildiği, yani kara para aklama faaliyetinin yürütüldüğü iddia edildi. Tutuklu sanıklardan Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yöneticisi Serdar Deniz'e ait şirketlerin para trafiği, raporun ana odak noktalarından birini oluşturdu. MASAK'ın tespitlerine göre, Gaziemir Kooperatifi'nden MDÇ Demir Sanayi'ye aktarılan yaklaşık 6 milyon TL'nin, bir kısmının kredi ödemelerinde kullanıldığı, kalan 1,5 milyon TL'nin ise Serdar Deniz'in ortağı olduğu "1453 Osmanlı Çay ve Kahve Evi" şirketine aktarıldığı görüldü. Ayrıca bir şahsa "hizmet bedeli" açıklamasıyla gönderilen 850 bin TL'nin, aynı gün içinde parça parça Deniz'in ortağı olduğu Karen İnşaat'a transfer edildiği belirlendi. Kooperatifin ihtiyaç duyduğu otomobilin, yine Serdar Deniz'in ortak olduğu araç kiralama şirketinden 1 milyon 275 bin TL bedelle satın alındığı kayıtlara geçti.