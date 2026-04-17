Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Listede İzmir, Aydın ve Manisa'dan da markalar var...

'Natürel Sızma' adı altında satılan ürünlere daha düşük kaliteli yağlar ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kamburoğlu Tarım Otomotiv Ltd. Şti.'ye ait 'Kamburoğlu' marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi. Aydın 'ın Köşk ilçesinde ise, Öz Dedeoğlu Grup Gıda Ltd. Şti.'ye ait 'TVK Tarım' markalı 5 litrelik zeytinyağlarında hem düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağları karışımı tespit edildi. İstanbul Başakşehir'de, Kimplus Kimya Plastik Gıda Ltd. Şti.'ye ait 'Güney Egeden' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağları bulundu. Uşak Merkez'de ise, Enes Çelik - DGL Gıda firmasına ait 'DGL Gıda' markalı 'Doğadan Gelen Lezzet' ve 'Olivera Gold' serisi natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karışımı tespit edildi. İzmir'in Bornova ilçesinde, Yayla Balpınarı Gıda Tarım Ltd. Şti.'ye ait 'Natural Süzme Çiçek Balı (1000 gr)' ürününde taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Konya Bozkır'da ise, Çatlılar Gıda işletmesine ait 'Çatlılar' markalı süzme çiçek balında mevzuata aykırılık belirlendi.





"TEMEL ÖZELLİĞİ ETKİLEYEN İÇERİK EKSİKLİĞİ" LİSTESİ



Bakanlığın güncellediği listede, "Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" başlığı altında da çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.



Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'İlayda Çiftliği Kaşar Peyniri (1000 gram)' ürününde eritme tuzu tespiti yapıldı. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Akdağ İnovasyon Gıda'ya ait 'Uşağım Vakfıkebir Tuzlu Tereyağı' ürününde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.



Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık firmasına ait 'Çamoluk Kaşar Peyniri' ile 'Hamitköy Yarım Yağlı Taze Eritme Tost Peyniri' ürünlerinde de yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Aynı firmanın 'Çamoluk Kaşar Peyniri' ürününde ayrıca eritme tuzu bulunduğu bildirildi.





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla düzenli olarak güncellenen listelere 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.