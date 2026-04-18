Facianın eşiğinden dönüldü: İzmir’de okula saldırı hazırlığı önlendi!

İzmir Torbalı'daki Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrencinin, aralarındaki mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
"12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik grupla ilgili yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri saldırı planı hazırladıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.
YAZIŞMALAR ÇIKTI
Mesajlaşmalara katılan 8 öğrenciden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 2 öğrenci adli kontrol şartıyla salıverilirken, 2 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.