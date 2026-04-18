İZMİR HAVA DURUMU 18 NİSAN CUMARTESİ | Sıcağa aldanmayın! Meteoroloji verileri açıkladı: İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

İzmir'in Konak ilçesinde 18 Nisan sabahı itibarıyla hava çok bulutlu bir görünüm sergiliyor. Sabah saat 08.13 ölçümlerine göre sıcaklık 13,6 derece olarak kaydedilirken, nem oranının yüzde 82 seviyelerinde olması dikkat çekiyor. Hafif esen rüzgar ve düşük yağış ihtimaliyle birlikte kentte gün genelinde sakin bir hava hakim olacak.
SABAH SAATLERİNDE SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİLİ
Günün erken saatlerinde (06.00 – 09.00) sıcaklık 14 derece civarında seyrederken, yüksek nem oranı (yüzde 83) hissedilen sıcaklığı da aynı seviyede tutuyor. Rüzgarın ortalama 13 km/sa hızında esmesiyle birlikte sabah saatleri serin ve kapalı bir atmosfer sunuyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK 21 DERECEYE KADAR YÜKSELİYOR
09.00'dan sonra sıcaklık hızla artarak öğle saatlerinde 21 dereceye kadar ulaşıyor. Nem oranının yüzde 47'ye kadar düşmesiyle hava daha kuru ve ılıman hissediliyor. Rüzgar hızının zaman zaman 29 km/sa'ye kadar çıkması beklenirken, çok bulutlu gökyüzü gün boyunca etkisini sürdürüyor.
AKŞAM SAATLERİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM
15.00 – 18.00 saatleri arasında sıcaklık 20 derece civarında kalırken, akşam saatlerine doğru (18.00 sonrası) parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar düşerken, geceye doğru 13 derece seviyelerine geriliyor. Nem oranı ise yeniden yükselişe geçiyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
İzmir'de önümüzdeki günlerde hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Pazar günü sıcaklık 22 dereceye kadar çıkarken, hafta başında da benzer değerler korunacak. Ancak 22 Nisan Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Nem oranının yüzde 95'e kadar çıkacağı bu günde vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.