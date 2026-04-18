İzmir'de unutulmaya yüz tutan meslek: Yorgancılık ve hallaçlık iğne iplikle ayakta kalmaya çalışıyor

Bir zamanlar mahallelerin vazgeçilmez sesi olan hallaç yayı ve el emeği yorganlar, bugün İzmir'de sayılı ustanın omuzlarında yaşatılmaya çalışılıyor. Seri üretim ve sentetik ürünler karşısında direnen geleneksel zanaatlar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.









Eskiden hallaçlar, sırtlarında kocaman yaylarıyla mahalle aralarında bir nevi "kışın habercisi" gibi gezerlerdi. O dönemlerde yorgancılık sadece bir eşya üretimi değil, bir güven ve ustalık müessesesiydi. Mesleğe çekirdekten, usta-çırak hiyerarşisiyle girenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu.



Pamuklu ve yünlü yorganların yerini silikon ve elyafların aldığı, usta-çırak ilişkisinin ise "müzelik" bir kavram haline geldiği bu günlerde, İzmir'de mesleğin son ustaları olan Reşat Altay ve Mehmet Pehlivan hem geçmişi hem bugünü değerlendirdi.





"İyi bir yorganın sırrı, malzemeye duyulan saygıdır" diyen 60 yıllık yorgan dikim ustası Mehmet Pehlivan, mesleği ile ilgili şunları anlattı:



"Doğal yün ve pamuğun hallaç yayında kabartılmasıyla başlayan süreç, kılıfın içine serilmesi ve ardından iğneyle ilmek ilmek işlenmesiyle devam eder. Bu sadece bir dikiş değil; yelpaze, fiyonk, tavus kuşu, güneş gibi motiflerle bezenmiş birer sanat eseridir. Her motifin bir anlamı, her dikişin bir alın teri vardır."



Fabrikasyonun gölgesinde doğallık mücadelesini anlatan, 48 yıldır bu mesleği icra eden Reşat Altay ise günümüzde seri üretimin getirdiği ucuz ve hafif elyaf yorganların her yeri sarmış durumda olduğunu söyledi. Altay, "Bir usta gözüyle bakıyorum; durum oldukça vahim. Doğal yünün ve pamuğun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, vücut ısısını dengelemesi, nefes alması ve sentetik olmaması, ne yazık ki modern konforun gölgesinde kalıyor" sözleriyle endişelerini dile getirdi.



GENELLİKLE YAŞLI KUŞAK VEYA BİLİNÇLİ GENÇLİK ÖNEMSİYOR



Hallaçlığın bitme noktasına gelmesi, yorgancılığı da kökünden sarstı. Eskiden yünleri kabartan o meşhur yay sesinin susması, malzemenin "ruhunu" kaybetmesi anlamına geliyor. Şimdilerde dükkanların kapısını çalanlar ise genellikle gelenekten kopmayan yaşlı kuşak veya bilinçli, doğal hayatı savunan azınlık bir genç kitle.