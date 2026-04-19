İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 NİSAN PAZAR | GDZ ELEKTRİK DUYURDU

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde hangi saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:05
ALİAĞA / İZMİR
Şakran Sayfiye ( 3491. Sk. 3521. Sk. 3487. Sk. 3489. Sk. )
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( Çiğdem Sk. Kale Sk. İnci Sk. Nehir Sk. Akgül Sk. Ceylan Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. )
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Ilıpınar
10:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Zeytinköy Mevkii Küme Evleri )
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Atakent ( 6370. Sk. 2032. Sk. 2032/2. Sk. Bestekar Sadi Hoşses Sk. Selçuk Yaşar Sk. )
09:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal ( Hancıoğlu Sk. Yenigün Sk. Çolak İbrahim Cd. Fatih Sultan Mehmet Cd. Kültür Park Cd. Kıvrık Sk. Hocazade Sk. Yunus Emre Sk. Akasya Sk. 108. Sk. Arıkbaşı Sk. Hisar Sk. Kültür Sk. Söğüt Sk. Köprübaşı Cd. Dar Sk. İnce Sk. Sabit Arlı Cd. )
Cumhuriyet ( Hasan Tahsin Cd. Belediye Sk. Ali Kaptan Cd. Özçınar Sk. İnönü Cd. )
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Bağalan ( Çukur Sk. Şelale Sk. Üçarmut Küme Evleri Yıldırım Sk. Kocatarla Küme Evleri Bağalan Köyü İç Yolu )
Çaltı ( Egemenlik Küme Evleri Karşı Küme Evleri Akdere Küme Evleri Çaltı Yolu Öğretmen Küme Evleri )
Çanköy ( Serin Kuyu Küme Evleri Meşe Sk. Orkide Sk. Yaprak Sk. Camialtı Sk. Orta Sk. Çanköy Köyü İç Yolu Çanköy Yolu )
Değirmencieli ( Başkomutan Atatürk Cd. Arda Sk. Acıçeşme Sk. Değirmencieli Köyü İç Yolu Molla Kasım Küme Evleri )
Elmadere ( Gölcük Küme Evleri Seçkin Küme Evleri Mera Küme Evleri Asmalı Küme Evleri Elmadere Köyü İç Yolu )
Kalemköy ( 29 Ekim Cd. Kalemköy Köyü İç Yolu Papatya Sk. Okul Önü Sk. Kalemköy Yolu Toprak Sk. )
Kocaömer ( Medeniyet Cd. Camiyanı Sk. Dalgıç Sk. Çimen Sk. Çagri Sk. Bayır Sk. Dutluçeşme Sk. Yağmur Sk. Değirmencieli Yolu Avcı Sk. Geven Sk. Kocaömerli Köyü İç Yolu Kuşçu Sk. Tuna Sk. )
Yaylaköy ( Kır Çiçeği Sk. Yaylaköy Ardıç Sk. Uygar Sk. Kardeş Sk. Keskin Sk. Çeşme Sk. Halman Küme Evleri Yayakent Köyü İç Yolu )
Büyükoba ( Kuşkaya Küme Evleri Büyükoba Köyü İç Yolu Elmadere Yolu Küme Evleri )
Arpadere ( Ulubey Küme Evleri Aşağıalan Küme Evleri Arpadere Köyü İç Yolu Mezarlıküstü Küme Evleri Gazi Atatürk Cd. Burçak Küme Evleri Arkadaş Küme Evleri Siyrat Küme Evleri )
Kınık OSB ( Vali Kutlu Aktaş Cd. )
11:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Yenişehir ( 1145/6. Sk. 1145/8. Sk. 1145/9. Sk. 1202. Sk. 1245. Sk. 1249. Sk. 1248. Sk. 1145. Sk. 1145/1. Sk. 1145/2. Sk. 1145/3. Sk. 1145/4. Sk. 1145/5. Sk. 1145/7. Sk. )
Halkapınar ( 1202/1. Sk. 1202/10. Sk. 1202/11. Sk. 1202/2. Sk. 1202/6. Sk. 1202/8. Sk. 1202/9. Sk. 1203/1. Sk. 1410. Sk. 1489. Sk. )
13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Altıntepe ( Armutluk 1 Küme Evleri Armutluk 3. Sk. )
Görece Cumhuriyet ( Gülçırpı Cd. Mithatpaşa Cd. Çevre Yolu Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. 701. Sk. Cemal Gürsel Blv. )
Hürriyet ( Süleyman Demirel Blv. 5114. Sk. )
Gölcükler ( İstasyon Cd. Sinafaklar Sk. 799. Sk. )
Gazipaşa
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Kemal Atatürk ( İstiklal Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 7526/1. Sk. 29 Ekim Cd. )
Gazi ( Yenilik Cd. 107/7. Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyundere Cami Cd. 7702. Sk. 7701. Sk. 7505/1. Sk. 7527. Sk. 107/1. Sk. 107/2. Sk. 107/3. Sk. 107/5. Sk. 7505. Sk. 7521. Sk. 7700. Sk. )
Cumhuriyet ( 136/12. Sk. 7510. Sk. 7510/1. Sk. 7512. Sk. 7508/1. Sk. 7508. Sk. 136/2. Sk. 136. Sk. 100. Sk. Hade Fide Seralar İçi Yolu 136/9. Sk. 7516/1. Sk. 136/4. Sk. 7519/1. Sk. Menemen Boğa Sperması Üretim Merkezi Ziraat Fakültesi Lojmanları Küme Evleri 98/1. Sk. 98/2. Sk. Sevgi Cd. Çanakkale Asfaltı Cd. 7512/1. Sk. 7512/2. Sk. 7512/3. Sk. 7516. Sk. 7517. Sk. 7519. Sk. 7529. Sk. 7531. Sk. 7533. Sk. 7609/1. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. 96. Sk. 7509. Sk. )
Ahıhıdır
29 Ekim
Ulus ( 100/4. Sk. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 100/5. Sk. 7540/1. Sk. 7540. Sk. 7538. Sk. 7532. Sk. 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. )
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul ( 3002. Sk. 3023. Sk. Cumhuriyet Cd. Hükümet Cd. Mithatpaşa Cd. )
10:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Rüstem ( Güzel Sk. Çam Sk. Üzüm Sk. Pınarlı Sk. Karlı Sk. Bilim Sk. Bilgi Sk. Bebek Sk. Bal Sk. Ayışığı Sk. Ates Sk. )
Torasan ( Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. 623. Sk. Özbekyolu Cd. 623/1. Sk. )
Sıra ( Günebakan Sk. Hercai Sk. Sümbül Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Bahar Sk. Mestan Dayı Sk. Volkan Sk. Çuha Sk. Avcar Sk. Kasımpatı Sk. Zambak Sk. Papatya Sk. Kişniş Sk. Radika Sk. )
Altıntaş ( Mavigök Sk. Manolya Sk. Ahmet Besim Uyal Cd. Bayko Sk. Esen Sk. Lale Sk. Yasemin Sk. Dündarlı Küme Evleri Pelin Sk. Zafer Cd. Sakız Sk. )
İskele
Camiatik
Yaka