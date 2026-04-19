İzmir'de ulaşıma zam: İşte yeni tarife...

İzmir 'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde toplanan mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararlarla birlikte ulaşıma yeniden zam geldi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni düzenleme kapsamında İzmir merkezinde hizmet veren sarı taksilerde açılış ücreti 34 lira 50 kuruştan 40 liraya yükseltilirken, kilometre başına alınan ücret 54 lira olarak belirlendi. Vatandaşların en çok kullandığı indi-bindi tarifesi 180 liradan 210 liraya çıkarken, taksilerin bir saatlik bekleme bedeli 240 liraya ulaştı. Üst segment hizmet veren lüks taksilerde ise maliyet tablosu daha yüksek şekillendi; bu araçlarda açılış 80 lira, kilometre ücreti 88 lira ve kısa mesafe ücreti 300 lira olarak güncellendi.

MESAFE BAZLI FİYATLAR

Toplu taşımanın mikro ölçekteki en önemli aktörleri olan minibüslerde de mesafe bazlı yeni fiyatlandırmaya gidildi. Şehir içi ulaşımdaki en düşük minibüs ücreti ve indi-bindi bedeli 30 liradan 40 liraya çıkarıldı. Mesafenin artmasına bağlı olarak 10-15 kilometre arası 50 lira, 15-20 kilometre arası 60 lira ve 20 kilometreyi aşan uzun hatlar ise 65 lira olarak revize edildi. Bu fiyat düzenlemeleriyle birlikte İzmir'de ulaşım sektörü, 2025 yılının yeni maliyet dengelerine göre yeniden şekillenmiş oldu.