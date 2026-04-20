Başkomiserin vurgun zinciri Hatay’da kırıldı

İzmir'de yaşlı bir kadını telefonla 5,5 milyon lira dolandıran sahte başkomiser H. E.'nin bu sefer ki durağı Hatay oldu. İzmir'deki büyük vurgunun ardından gözünü Hatay'daki emekli öğretmen N.U.'nun birikimine diken dolandırıcının oyunu, polisin nefes kesen müdahalesiyle bozuldu. Antakya ilçesinde yaşayan 43 yıllık emekli öğretmeni arayan dolandırıcı kendini başkomiser olarak tanıttı. Kendisini arayan sahte başkomiserle diyaloğu sürdüren ve kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına inanan emekli öğretmen, Whatsap üzerinden gelen kendisine ait bilgilerin yer alığı farklı kişinin fotoğrafının bulunduğu kimlik görselini görünce şok yaşadı. Dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen, kendisine iletilen hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL para gönderdi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Dolandırıcı başkomisere para gönderen emekli öğretmen, para transferini tamamladığı esnada Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsa ulaşmayı başardı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hesabına bloke konulan emekli öğretmenin yıllardır biriktirdiği ve dolandırıcılara gönderdiği 1 milyon 870 bin TL'nin transferi gerçekleşmedi. Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü, ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanan sahte başkomiser sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca sahte başkomiserin aynı yöntemle İzmir'de yaşayan yaşlı bir kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan emekli öğretmen, vatandaşlarda uyarıda bulundu.