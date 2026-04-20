İZMİRİMKART BAKİYE YÜKLEME | Kartımda ne kadar para var?

İzmirim Kart bakiye yüklemesi nasıl yapılır? Kent kart bakiye yükleme işlemleri nereden yapılır? Kartımda ne kadar para var? soruları merak ediliyor. İşte İzmirimKart bakiye sorgulama ve yükleme ekranı...
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
İZMİR'DE ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.
Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.
DİJİTAL KART BAKİYESİ BAŞKA KARTA AKTARILABİLİR Mİ?
Dijital karta yüklenen bakiyeler fiziki karta aktarılamaz. Dijital kart kullanımından vazgeçilmesi halinde olması kalan bakiyenin ulaşımda değerlendirilerek tüketilmesi önerilmektedir.