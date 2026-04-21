İzmir Buca'da eylemin 6. günü: Bir adım bile geri atmayacağız

'EN BÜYÜK REKLAM HAKKI ZAMANDA ÖDENEN MUTLU EMEKÇİLERDİR'

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, "Buca Belediyesi önünde sadece bir hak arayışı için değil, aynı zamanda dünya finans tarihine geçecek büyük bir sihirbazlık gösterisini ifşa etmek için toplandık. Biliyoruz ki Buca Belediyesi yönetimi şu an içeride yoğun bir mesai harcıyor. Ancak bu mesai maalesef memurun anlının terini ödemek için değil, aylardır alacakları nasıl ödenmeden unutturulur adlı ödüllü bir senaryo üzerinde çalışmak içindir. Memura maaş ve alacak yerine, sürekli sabır telkin ederek belediye bir yerel yönetimden çok bir sabır danışmanlık merkezine çevirmiş durumdadır. Memurun hakkını ödememek için harcadığınız o müthiş yaratıcı enerjiyi kaynak bulmak için harcayın. Unutmayın ki en büyük reklam ışıklı tabelalar değil hakkı zamanda ödenen mutlu emekçilerdir. Buca Belediyesi'ne yeni işçilerin alındığını duyuyoruz. Bu belediyenin gerçekten yeni işçiye ihtiyacı var mı? Memurun ödenmeyen hakkı varken ve 2 bin 500 personel çalışırken, yeni alınan personel kime hizmet edecek" diye konuştu.