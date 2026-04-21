İzmir’in 8 bin 500 yıllık hazinesi masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Arkeoloji Kurulu ilk toplantısını yaptı. Arkeoloji Kurulu; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Arkeoloji, mimarlık, şehir planlama, sanat tarihi, tarih ve turizm gibi farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiren kurul, çok boyutlu bir değerlendirme ve üretim süreci yürütmeyi hedefliyor.

KENTİN HİKAYESİ YAZILACAK

Kurulun hedefinin, İzmir'in tarihi mirasını görünür kılmak ve kentin hikâyesini yeniden yazmak olduğu ifade edildi. Kurul, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in arkeolojik mirası üzerine analitik, katılımcı ve uygulamaya dönük bir düşünme zemini oluşturmak için çalışmalarına başladı. Arkeoloji Kurulu'nun ilk toplantısında "arkeolojik mirasın tanıtımı" teması ele alındı. Toplantıda, İzmir'in zengin arkeolojik mirasının daha görünür kılınması, kentlilerle ve ziyaretçilerle daha güçlü bağlar kurulması ve kentin hikâyesinin doğru ve etkili biçimde anlatılması gerekliliği vurgulandı.