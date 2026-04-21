Kuşkonmaz üretiminde özel takviye: İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız

Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan ve Türkiye 'de 16 ilde üretilen kuşkonmazda hasat tüm hızıyla sürüyor. Üretim miktarı açısından 12'nci sırada olan İzmir 'de 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre 368 dekar alanda kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmazın Tire 'de yaygın üretildiğini ve üretimin gün geçtikçe arttığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, kuşkonmazın su tüketimi az olan katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

"Değer katan ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verdiğimiz önem gün geçtikçe artıyor" diyen Akdoğan, "Kuşkonmaz da bunlardan biri. Dönümde 10 ton civarı verim alınıyor. Bir de çok yıllık bir bitki, 10-15 yıl ürün veriyor, 3'üncü yılda pik seviyeye ulaşıyor" dedi.

Kuşkonmazın daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edildiğini aktaran Akdoğan, "Bunu yerli üretime çeviriyoruz, ürün gamını genişletip katma değerli bir ürün kazandırıyoruz. Türkiye'de de üretimi gün geçtikçe artıyor. Çok fazla talep var. Tire'ye kuşkonmaz fidesi konusunda özel bir takviye vereceğiz. Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.