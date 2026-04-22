Ege’de cazibe merkezi değişiyor! İzmir'in Çeşme'nin tahtına yeni aday: Dikili





'ÜST DÜZEY YATIRIMCI ÇEKİYOR

Dikili'de en çok segment arsaların ilgi gördüğünü söyleyen Broker Yunus Dönmez, "İmarlı arsaların fiyatı yerine göre değişkenlik gösteriyor. 300 metrekarelik bir arsanın fiyatı 5 milyon TL'den başlıyor. Arsa talebinin gerekçeleri farklı, yatırım için uzun vadeli düşünüp alan da var, şehirleşmenin olduğu yerlerde villa yapmak için alan da var. Ama yüzde 80'i yazlık yapmak için alınıyor. Şehir dışından en çok İstanbul ve çevresinden gelenler var yerleşmek için. Uzaktan çalışma modeli ve emeklilerin talebi nedeniyle buranın kış nüfusu yüzde 50 arttı diyebilirim. Bölgede yeni yeni projeler de var, 200, 500 hatta bin konutluk başlayacak olan projeler konuşulmakta. En hızlı gelişen mahalle Cumhuriyet Mahallesi ile Bademli bölgesi. Bademli özellikle üst düzey bir yatırımcı kitlesine sahip" diye konuştu



"EN FAZLA GÖÇ İSTANBUL VE MANİSA'DAN"

İzmir'in güneyine göre bütçe olarak daha uygun seçenekler sunduğu için Dikili'de villalara daha fazla talep olduğunu söyleyen Gayrimenkul brokerı Sadık Kapancı şöyle konuştu: "İkinci el bir villa, 3+1 tipinde 6-7 yaşlarında 10 milyon lira, sahilde ise 11-12 milyon TL, daha yaşlı ise 7-8 milyon liraya alınabiliyor. En fazla göç İstanbul ve Manisa'dan geliyor, son dönemde İzmir'den de gelenler var. Çandarlı bölgesi arsa yatırımı konusunda oldukça hareketli, özellikle Folkart'ın projesi ile birlikte İzmir'den müşteri çekmeye başladı. Yine Kuzey Otoyolu'nun Çandarlı'dan geçmesi de talebi ve fiyat artışlarını tetikledi. Bu bölgede yatırım fırsatları devam ediyor."