Ege’de cazibe merkezi değişiyor! İzmir'in Çeşme'nin tahtına yeni aday: Dikili

Son dakika İzmir haberleri... Ege kıyı şeridindeki gayrimenkul hareketliliği, Çeşme ve Alaçatı aksındaki fiyat doygunluğunun ardından rotayı İzmir'in kuzeyine, Dikili'ye kırdı. Uzun yıllar düşük yoğunluklu yazlık kimliğiyle korunan ilçe, son iki yılda sergilediği değer artış grafiğiyle "gelişen pazar" statüsüne yerleşti.
Pandemi sonrası değişen tüketici eğilimleri, bölgeyi sadece bir dinlenme noktası olmaktan çıkarıp, 12 ay süregelen ekonomik bir ekosisteme dönüştürdü. Sektör paydaşlarından edinilen bilgilere göre Dikili, özellikle 2022 yılı sonrası gayrimenkul endeksinde en sert yükselişi kaydeden bölgeler arasında yer alıyor. Ancak piyasadaki asıl kırılma, fiyatların nominal artışından ziyade yatırımcı profilindeki değişimde gözleniyor. Kısa vadeli al-sat döngüsünden ziyade orta vadeli değer artış kazancını hedefleyen nitelikli yatırımcıların bölgeye gelişi, spekülatif köpüğün yerini sürdürülebilir bir büyüme trendine bıraktığını gösteriyor. Uzaktan çalışma disiplinine sahip beyaz yakalı profilin kalıcı yerleşim talebi ise bölgedeki kiralama ve küçük ölçekli ticari gayrimenkul hacmini doğrudan yukarı çekiyor.
ARSA VE MÜSTAKİL YATIRIMCISI
Yatırım enstrümanları bazında incelendiğinde ise Dikili, klasik apartman dairesi projelerinden ziyade arsa ve müstakil konut segmentinde ayrışıyor. Özellikle Bademli gibi mikro bölgelerde yoğunlaşan butik projeler, düşük yoğunluklu yapılaşma izniyle yüksek prim potansiyeli sunuyor. Çeşme-Alaat hattındaki yüksek giriş maliyetleri karşısında halen "erişilebilir fiyat" avantajını koruyan ilçe, hem portföyünü çeşitlendirmek isteyen kurumsal yatırımcı hem de ilk konut edinimini sahil bandında gerçekleştirmek isteyen bireysel alıcı için bölgenin en güçlü alternatif pazarı olma konumunu perçinliyor.
'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'
Emlak ofisi sahibi Öner Ölmez, bölgedeki talebe yetişemediklerini belirtiyor. Dikili'de en fazla ilginin tarla, arsa ve arazilere olduğunu belirten Ölmez, "Fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 100 artış var. TOKİ projeye başladı, tüm dairelerini sattı. Yurtdışından yerleşmeye ya da yaz tatillerini geçirmeye gelenler var, Almanya'dan özellikle. Yurtiçinden ise İstanbul'dan göç çekiyor. Özellikle Bademli bölgesi revaçta" diyor. Öner Ölmez'e göre, Dikili Çeşme'nin çok üstünde özelliklere sahip bakir bir bölgeydi ama burayı da çözmeye başladılar. Ölmez, "Yüksek güzel koyları var, güzelliği ve temizliği ile Çeşme'de Aya Yorgi'yi katlar. Yazlıkçı olarak gelenler artık yaz kış kalmaya başladılar. Ama altyapı bu talebi kaldıracak gibi görünmüyor. Yükselişteki bölgeleri soracak olursanız, Gazipaşa, İsmetpaşa Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi diyebiliriz. Markalı projeler de bu bölgeye geldiler. Hele bir tanesinde 2-3 bin konut yapılacağından bahsediliyor. Nüfus kalabalıklaştı, kışın bile her yer dolu. Arsa fiyatları 7 milyon, müstakil ev fiyatları ise 20 milyon liradan başlıyor" dedi.
'ÜST DÜZEY YATIRIMCI ÇEKİYOR
Dikili'de en çok segment arsaların ilgi gördüğünü söyleyen Broker Yunus Dönmez, "İmarlı arsaların fiyatı yerine göre değişkenlik gösteriyor. 300 metrekarelik bir arsanın fiyatı 5 milyon TL'den başlıyor. Arsa talebinin gerekçeleri farklı, yatırım için uzun vadeli düşünüp alan da var, şehirleşmenin olduğu yerlerde villa yapmak için alan da var. Ama yüzde 80'i yazlık yapmak için alınıyor. Şehir dışından en çok İstanbul ve çevresinden gelenler var yerleşmek için. Uzaktan çalışma modeli ve emeklilerin talebi nedeniyle buranın kış nüfusu yüzde 50 arttı diyebilirim. Bölgede yeni yeni projeler de var, 200, 500 hatta bin konutluk başlayacak olan projeler konuşulmakta. En hızlı gelişen mahalle Cumhuriyet Mahallesi ile Bademli bölgesi. Bademli özellikle üst düzey bir yatırımcı kitlesine sahip" diye konuştu
"EN FAZLA GÖÇ İSTANBUL VE MANİSA'DAN"
İzmir'in güneyine göre bütçe olarak daha uygun seçenekler sunduğu için Dikili'de villalara daha fazla talep olduğunu söyleyen Gayrimenkul brokerı Sadık Kapancı şöyle konuştu: "İkinci el bir villa, 3+1 tipinde 6-7 yaşlarında 10 milyon lira, sahilde ise 11-12 milyon TL, daha yaşlı ise 7-8 milyon liraya alınabiliyor. En fazla göç İstanbul ve Manisa'dan geliyor, son dönemde İzmir'den de gelenler var. Çandarlı bölgesi arsa yatırımı konusunda oldukça hareketli, özellikle Folkart'ın projesi ile birlikte İzmir'den müşteri çekmeye başladı. Yine Kuzey Otoyolu'nun Çandarlı'dan geçmesi de talebi ve fiyat artışlarını tetikledi. Bu bölgede yatırım fırsatları devam ediyor."
'ALTYAPI SORUNLARI VAR'
Türkiye'nin Maldivleri olarak da anılan Dikili'nin yükselişi beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor. Artan talep altyapı üzerindeki baskıyı artırıyor, plansız yapılaşma riskini gündeme taşıyor, doğal dengenin korunması gerekliliğini daha kritik hale getiriyor. Bu nedenle bölgenin geleceği, yalnızca talep artışına değil, aynı zamanda planlı gelişim ve sürdürülebilirlik politikalarına da bağlı görünüyor. Dikili'de yaşanan dönüşüm, yalnızca bir gayrimenkul hareketliliğinden ibaret değil; aynı zamanda yaşam tercihlerinin yeniden şekillenmesinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin, doğayla temas arayanların ve geleceğe dönük yatırım yapmak isteyenlerin buluştuğu bu yeni denklemde Dikili, Ege'nin en dikkat çeken alternatiflerinden biri haline geliyor.
'DEĞERİ YÜZDE 300 ARTTI'
İzmir'in kuzeyinde bir "sakin kasaba" dönemi kapanırken, lojistik avantajlar ve fiyat dengesiyle harmanlanan yeni bir ekonomi üssü doğuyor. Çeşme-Alaçatı- Urla hattında metrekare birim fiyatlarının 150 bin TL bandını zorlaması, yatırımcı iştahını henüz "fiyat doygunluğuna" ulaşmamış olan Dikili'ye kaydırdı. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerin tamamlanması, bölgeyi ulaşılabilirlik açısından Marmara ve Ege ekonomisinin tam kesişim noktasına yerleştirdi. Veriler, Dikili'nin son 24 ayda sergilediği performansın, klasik yatırım araçlarının üzerinde seyrettiğini kanıtlıyor. Arsa Metrekare Fiyatları: 2024 başında bölgede imarlı arsa metrekare birim fiyatları ortalama 8.000 - 12.000 TL bandındayken, 2026 itibarıyla bu rakamların nitelikli parsellerde 25.000 - 35.000 TL seviyelerine ulaştığı gözleniyor.
'ULAŞIMDA 4 SAAT EŞİĞİ AŞILDI'
Dikili'nin gayrimenkul karnesindeki en büyük not artışı ulaşım projelerinden geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde metropollerden bölgeye erişim süresinin 4 saatin altına inmesi, bölgeyi hafta sonu evi konseptinden ana ikametgah statüsüne taşıdı. Özellikle Çanakkale Köprüsü bağlantısı, lojistik akışın Dikili liman ve ticaret potansiyelini tetiklemesini sağladı. Bu durum, bölgeyi sadece bir sahil kasabası değil, Kuzey Ege'nin parlayan lojistik limanı haline getiriyor.