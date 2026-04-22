İzmir'de CHP'li belediyeler batıyor! İşçiler ayağa kalktı: Artık sabrımızın sonuna geldik...

İzmir 'de borç batağı içinde yüzen CHP 'li ilçe belediyelerde görev yapan işçi ve memurların sabrı taştı. Konak , Karşıyaka ve Bayraklı Belediyelerinden art arda eylem haberleri geldi. Konak Belediyesi bünyesinde görev yapan işçiler dün öğle saatlerinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını 1.5 yıldır alamadıkları gerekçesi ile eylem yaptı.

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı İzmir Genel İş İzmir 5 No'lu Şube tarafından yapılan basın açıklamasında; "Artık sabrımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toplu sözleşme farkları artık bir gecikme değil, açık bir hak gaspıdır. İşçinin alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; "Bu sadece mali bir ihtimal değil, aynı zamanda emeğe, hukuka ve iş barışına yönelik ciddi bir saldırıdır. İşçi oyalayan, hakkını geciktiren, görmezden gelen bu anlayışı kabul etmiyoruz. Alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz. Emeğin sömürerek bütçe yönetmeye çalışan bu anlayış ne hukuk tanır ne vicdan" denildi.