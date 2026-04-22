İzmir'de Karsu'ya ikinci hayat annesinden geldi! Kızım müjde ciğer bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Foça Cemi Midilli Meslek lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Karsu Oktay'ın hayatı, 2 yıl önce karaciğerinde saptanan 10 santimetrelik kitleyle değişti.
Nakil sırasına giren Oktay, umudunun tükenmeye başladığı bir anda moral bulmak için 2009'da vefat eden babasının memleketi Kars'a gitti. Bir geceyarısı Kayseri'de olan annesinden gelen telefonla uygun organ bulunduğu haberini alan Karsu için zamana karşı yarış başladı.
'MÜHENDİS OLACAĞIM'
Hava muhalefeti nedeniyle Kars'tan uçamadığı için önce Erzurum'a ardından da özel ambulans uçakla İzmir'e getirilen Karsu, Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından hemen ameliyata alındı.
9 Nisan'da gerçekleşen ve 8 saat süren nakille hem kanserden hem de karaciğer yetmezliğinden kurtulan genç kız, "Şimdi çok iyiyim. Yenilenebilir enerji bölümünde okuyorum. Okulu bitirip mühendis olmayı planlıyorum" dedi.